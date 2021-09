Neuvěřitelné video: Lev dostihne mládě antilopy. Nezabije ho. Co udělá?

Zdroj: Youtube

Nad celou situací visí řada otazníků. Za prvé je otázka, proč lev náhle ztlumil svou přirozenou agresivitu a s mládětem antilopy se jen kočkoval. Z videa se zdá, že mladá kořist dokonce přestala mít z agresora strach a naopak na něj hravě dorážela. Je možné, že se lvu mláděte zželelo?

Většina komentářů pod videem tuto verzi odmítá. Lev byl podle nich nejspíš nasycený a mládě antilopy si chtěl nechat jako svačinu na později. Když se pak na scéně objevila konkurenční lvice, lev nejspíš nechránil mládě z altruismu, ale z obavy o svůj příští šťavnatý chod.

Zní to logicky, takhle přeci známe lvy. V nedávné historii však byly zaznamenány překvapivé případy, které nahrávají verzi o upřímných lvích citech.

Fotograf Adri De Visser například před šesti lety šokoval svět svědectvím o lvici, která adoptovala gazelí mládě poté, co sežrala jeho matku. Mateřský instinkt zjevně převážil nad potřebou kousat a trhat - zkrátka a dobře, bylo jí líto sirotečka a považovala za svou povinnost se ho ujmout.

O něco starší je pak příběh z Keni, kde se lvice ujala hned tří mladých antilop najednou. Podle očitých svědků je houževnatě chránila před útoky jiných predátorů a když pak jedno mládě padlo za oběť jinému lvu, byla nešťastná, jako by to bylo její vlastní kotě. Ochránkyně přírody Dame Daphne Sheldricková k tomu tehdy uvedla pro BBC: "Je to hodně neobvyklé, ale stává se to. Lvi, stejně jako další živočišné druhy včetně člověka, mají pro mláďata slabost."