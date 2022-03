Noc na českém „severním pólu“

Česká redakce National Geographic ve spolupráci s polárníkem a dokumentaristou, Petrem Horkým, si proto před několika dny vyzkoušela nultý ročník „nocovačky na sněhu“, tedy způsob, jak bezpečně přenocovat v otevřené zimní krajině. A protože má časopis blízko ke geografii, šlo o jedno ze dvou nejchladnějších míst v naší republice, severočeskou Jizerku.

Nocování v ledové divočině

„Ve Skandinávii je docela běžné, že se seberou tátové s dětmi anebo celé rodiny, a vyrazí na dva tři dny trvající výlet do nádherné zimní divočiny. Proč by se to nemohli naučit i Češi? Vždyť i česká laskavá krajina dokáže být divoká,“ vysvětloval Petr Horký, který se počátkem letošního roku vrátil z antarktické výpravy na jižní točnu. „Zima je krásné roční období, a jde jen o to, naučit se správně oblékat, znát své tělo, nebát se chladu. Je to dovednost, nejsou to žádná kouzla,“ dodal.

Polárník Petr HorkýZdroj: Petr Horký

Jak se bezpečně pohybovat na sněhu?

K zásadám bezpečného pohybu a pobytu měli co říct i členové Horské služby, kteří nad celou akcí převzali bezpečnostní záštitu, a znovu zopakovali hlavní zásady, které ale každoročně řada návštěvníků našich hor podceňuje, protože jim připadají příliš banální: dostatek teplého oblečení, vhodná obuv (tenisky či dokonce společenské boty to vskutku nejsou), nabitý mobilní telefon nejlépe s aplikací Záchranka a nepřeceňování vlastních sil.

Jedna karimatka nestačí

A jak celý nultý ročník vypadal? Jeho účastníci si ještě za světla rozestavěli na jizerské planině stany. Následovalo bezpečnostní školení a seznámení s klimatickými zvláštnostmi zdejší lokality. Výjimkou nejsou ani denní rozdíly teplot v řádu desítek stupňů! Jednou z nejdůležitějších věcí je zajistit si dostatek izolace od promrzlé země (jedna karimatka většinou nestačí). Několikavrstvé oblečení, aby bylo možno jednotlivé vrstvy operativně navlékat či svlékat (jak podotkl Petr Horký, důležité je nebýt pohodlný s vrstvami oblečení neustále pracovat) a vhodný spací pytel, který pro takto extrémní podmínky zapůjčil účastníkům distributor severského oblečení, společnost Norská móda.

Šéfredaktor National Geographic, Tomáš Tureček, během svítání na Jizerce před svým bivakem. Aktuální teplota: minus 23 stupňů.Zdroj: Petr Horký

Jak jsem se stal polárníkem

„Už čtvrtstoletí jsem venku nespal, když teploty klesly pod bod mrazu. Naposledy na východoafrickém Kilimandžáru, ale to mi bylo o polovinu méně, než dnes. Navíc den před naší nocovačkou bylo na Jizerce minus 22 stupňů. Tak doufám, že to dnes v noci nebude tak dramatické,“ popsal šéfredaktor české edice NG, Tomáš Tureček. Bohužel se mýlil, protože teplota během nultého ročníku klesla ještě o další stupeň dolů…

Časné ranní hodiny, kdy teplota spadne nejníže, už byly trochu krušné, ale první sluneční paprsky, které vyšly nad českým „pólem chladu“ ozářily a začaly ohřívat všechny odvážlivce, kteří se zkušební „nocovačky na sněhu zúčastnili. A jak upozornil Petr Horký, každý, kdo přespí alespoň jednu noc na sněhu v teplotě pod nulou, se vlastně sám stává polárníkem.

Vzhledem k tomu všichni noc absolvovali ve zdraví, tak se příští rok zájemci mohou těšit na nevšední zážitek!