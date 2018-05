OBRAZEM: Nejkrásnější mláďata světových zoo. Vzácné běluhy i mravencojedi

Mládě levharta sněžného včera podniklo své první krůčky. Zoo v Helsinkách je svým úspěšným chovem těchto šelem známá - podařilo se jim odchovat 60 jedinců. V červnu letošního roku porodila jedna ze samic tři zdravé potomky. První týdny byla rodina skrytá před zraky návštěvníků, aby si mohla v klidu vytvořit vzájemná pouta. Až nyní mohla mláďata vyrazit do světa. Sněžní levharti (nebo irbisové horští) jsou ohrožení kvůli ztrátě prostředí, pytláctví a pronásledování místními zemědělci, kteří se snaží chránit svůj dobytek. V divoké přírodě jich žije jen několik tisíc.

Podívejte se na video přímo ze zoo:

Malí mravencojedi žíhaní se narodili v zoo v australském Perthu. Snímek je zachycuje záhy poté, co je jejich matka chtěla schovat do podzemní nory. Speciální program Native Species Breeding Program, kterého se zoo účastní, je se zaměřuje na návrat ohrožených domácích zvířat do přírody. V roce 2012 bylo takto odchováno a vypuštěno do přírody už 19 mravencojedů. Srst mravencojedů je oranžovohnědá se sedmi (vzácně dokonce i se šesti) bílými pruhy vzadu na trupu. Své typické zabarvení získávají až později.

Typické zabarvení získají mravencojedi až později. FOTO: Zoo Perth

Na konci srpna se v chicagském akváriu Shedd Aquarium narodilo zdravé mládě běluhy severní. "Mládě musí v prvních dnech a měsících překonat několik zásadních překážek. Vypadá to, že se mu to nadmíru daří, ale přesto musíme zůstat opatrní," říká Ken Ramirez, který se o zvířata stará. "Matka je ale zkušená - dala život už dvěma potomkům." Mládě dobře zvládlo své první nadechnutí, sblížení s matkou a došlo i k pokusu o kojení.

Jak název napovídá, běluhy se vyznačují bílou barvou těla. Dorůstají délky až 4,5 metrů a více a mohou vážit až 1 200 kilogramů. Vyskytují se ve studených vodách Arktidy a směrem na jih pronikají až k ústí řeky Quebec, pronikají rovněž do sibiřských řek.

Běluhy jsou masožravé a kořist hledají pomocí sonaru. Potravu sbírají u dna - živí se hlavně mořskými živočichy žijícími na dnech moří. Při tom jim pomáhají speciálně přizpůsobené zuby, které mají na špičkách zesílenou zubní sklovinu a kuželovitý tvar.

V zoo v Bronxu se narodilo mládě plameňáka karibského. Ten patří mezi největší svého druhu. Jde o jediného plameňáka, který se přirozeně vyskytuje v Severní Americe. Plameňáci si staví hnízda v nízkých vodách, aby chránili svá vajíčka a pak i čerstvě narozená mláďata, dokud nebudou plně opeřená. Mláďata musejí kromě toho mít i dostatečně vyvinuté svalstvo na nohách. Dlouhé nohy jim umožňují brodění v mělkých vodách. Jejich zobák je zase uzpůsoben ke speciálnímu získávání potravy - oddělují ji od bahna a naplavenin.

FOTOGALERIE: Hyena loví plameňáky

Mláďata se rodí s bílým chmýřím - jejich peří se zabarvuje typickou růžovou barvu až později. Získávají ji z pigmentů z mořských řas a korýšů.

Podívejte se na první krůčky plameňáků:

V červenci se narodila mláďata lelkouna sovího - v zoo v Brookfieldu. Rodiče mláďat nečekaně své uprostřed sezení na vejcích hnízdo opustili. Ještě nenarozená mláďata ale dostala šanci. Ošetřovatelé dali nevylíhnutá vajíčka do inkubátoru, a pomohli tak na svět dvěma lelkounům.

Lelkouni jsou často mylně zaměňováni se sovami. Tito australští ptáci jsou velmi dobře přizpůsobeni k životu v noci. Ve dne sečkávají nehybně na stromě a spoléhají na dokonalé krycí zbarvení. V noci pak ožívají. Svou kořist většinou loví ze země.

Podívejte se do fotogalerie na další fotografie lelkouna

MOHLO BY NÁS ZAJÍMAT: