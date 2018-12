Osobní zóna, nevstupovat! Kolik centimetrů potřebujeme, abychom se nesrazili?

Na ulici se snažíme vyhnout situaci, že bychom se někomu připletli do cesty. A až na malé výjimky se nám to opravdu daří. Analýza pohybu chodců na vlakovém nádraží v Nizozemsku nyní ukázala, co nám pomáhá v zabránění srážek.

Odpověď je prostor, který potřebujeme kolem sebe, a který si podvědomě hlídáme – což je minimálně 75 centimetrů.

Jak vědci k číslu došli? S pomocí snímačů, které známe z konzole Wii, analyzovali po dobu šesti měsíců přesuny více než 5 miliónů lidí na vlakové stanici Eindhoven na jihu Nizozemí. Vybraným místem byla malá dělící čára chodby se dvěma pruhy s různými směry.

Ukázalo se, že většina lidí, kteří místem prošli, si potřebovala od druhých udržet vzdálenost nejméně 75 centimetrů. Jakmile někdo tuto hranici překročil a hrozila riziko střetnutí, nevědomky oba změnili cestu, aby se vyhnuli střetu.

Riziko kolize se týkalo 9000 párů cestujících. Z nich do sebe nakonec 40 párů skutečně narazilo. „Zbývající lidé změnili cestu, dokud se od sebe nevzdálili alespoň 140 centimetrů a zabránily tak srážce,“ říká spoluautor studie Alessandro Corbetta z Eindhovenské univerzity.

Z čehož vyplývá, že na analyzovaném místě nakonec do osobní bubliny druhého proniklo jen 0,000016 procent.

Zjištění vede autory k závěru, že chodci se nepřetržitě přizpůsobují tomu, aby ochránili vlastní pohodlí a udrželi si od ostatních lidí, které neznají, potřebnou vzdálenost.

Vědci chtějí data využít při dalším zkoumání, tentokrát u analýzy chování lidí v přeplněném prostoru. Na základě těchto výsledků by se mohlo upravit plánování míst, kde se dennodenně pohybuje obrovské množství lidí.