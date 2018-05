Oxford jako první v Británii uzavře vjezd do centra autům na benzín i naftu

Univerzitní město v hrabství Oxfordshire se rozhodlo pro radikální řešení v rámci ochrany životního prostředí. V několika krocích se postará o to, aby se již do hlavních ulic nedostalo vozidlo, které by se podílelo na znečištění ovzduší.

Britská vláda chce od roku 2040 zakázat prodej aut s benzínovým či naftovým motorem. REUTERS/Eddie Keogh