3 688 kilometrů na jediný litr benzínu. Auta, která představují budoucnost dopravy

Cílem je ujet co nejdelší vzdálenost za co nejrychlejší čas při co nejnižší spotřebě pohonných hmot. Evropské kolo odstartuje 17. května, americké proběhlo už na začátku dubna. Podívejte se na vozy, které jezdí téměř bez benzínu. Škoda, že jsou tak malé, že se na běžné cestování vůbec nehodí… V galerii najdete ty nejzajímavější vozy, které se letos v soutěži objevily.

Letošní americké kolo opět představilo automobily, které se snaží ušetřit, jak jen to jde. Využívají špičkovou aerodynamiku, speciální odlehčené materiály i revoluční úpravy motorů. Jejich tvary sice většinou nenabízejí nějak velké pohodlí, ale svůj hlavní účel plní: překračují hranice a ukazují, kudy by mohla vést cesta k odpovědné spotřebě pohonných látek. I takoví giganti jako Shell si totiž uvědomují, že ropy není neomezeně a snaží se zůstat v tomto obchodu co nejdéle…

V loňském kole zvítězil v kategorii spalovacích vozů francouzský prototyp Microjoule, kterému stačil jediný litr benzínu na neuvěřitelných 3 688 kilometrů. Obrovský pokrok zaznamenaly i automobily na etanol; vítěz ujel na jeden litr přes 500 kilometrů. Také upravené elektromobily ukázaly, že spotřeba (a tedy dojezd) nemusí být nutně jejich největší problém; vodíkový vůz z polytechniky v Nantes ujel na 1 kWh 520 kilometrů.

Výsledky jsou přitom rok od roku lepší. Dá se tedy čekat, že letos opět padne několik rekordů.

Podívejte se na video z letošního amerického kola soutěže:

O co jde?

Shell Eco-marathon je jednou z nejinovativnějších a nejnáročnějších studentských soutěží, která se pořádá každý rok v Evropě, Americe a Asii. Úkolem týmů středoškolských a vysokoškolských studentů z celého světa je navrhnout a postavit energeticky co nejúspornější vozítka. Vítězem se stává tým, který ujede největší vzdálenost na 1 kWh nebo 1 litr paliva. 28. ročník Shell Eco-marathonu Europe se bude konat od 17. do 19. května 2012 v nizozemském Rotterdamu za účasti přibližně 200 týmů ze 24 zemí.

FOTO: http://www.greatenergychallengeblog.com

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: