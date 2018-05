Partnerova vůně pomáhá ženám zbavit se stresu, tvrdí studie

"Mnoho žen rádo nosí košili svého partnera anebo spí na jeho straně postele, když zrovna není doma. Většinou už si nepoloží otázku, proč to dělají," řekla vedoucí studie Marlise Hofer z University of British Columbia v kanadském Vancouveru.

"Naše studie prokázala, že partnerova vůně může být i bez jeho fyzické přítomnosti mocným nástrojem, který pomáhá ke snižování stresu," uvedla Marlise Hofer.

Spolu s kolegy pracovala s celkem 96 páry. Muže požádali, aby nosili bílé tričko po dobu 24 hodin bez použití deodorantu či parfému. Poté košili otočili, složili a uzavřeli do hermeticky uzavřeného plastového sáčku.

Ženy poté prošly testem, který zahrnoval fingovaný pracovní pohovor, jehož součástí byla nečekaná matematická otázka, jejímž záměrem bylo vyvolat stresovou reakci. Předtím a potom si ženy měly přivonět ke třem košilím, aniž by věděly, která z nich je partnerova.

Během experimentu účastnice pětkrát vyplňovaly dotazník, ve kterém měly zaznamenat nepříjemné pocity úzkosti, napětí, fyzického nepohodlí nebo svoji touhu odejít. Zároveň jim byl sedmkrát odebrán vzorek slin kvůli změření hladiny stresového hormonu kortizolu.

Z výsledku vyšlo najevo, že hladina stresu se u většiny žen klesla ve chvíli, kdy si přivoněly ke košili svého partnera. Překvapivě se také ukázalo, že hladina kortizolu byla po zátěžovém testu vyšší u žen, které si přivoněly k cizí košili. „Tato zjištění rozhodně budeme chtít využít při dalším zkoumání," uvedla Hofer.

Dr. Donald McBurney, profesor z University of Pittsburgh v Pensylvánii, nezávisle na nejnovější studii zkoumal vliv vůně v rodinných a partnerských vztazích. "Narazil jsem na mnoho anekdot, které poukazovaly na fakt, že vojáci svým partnerkám často posílají oblečení a chtějí jejich na výměnu. Známé je také doporučení, že dětem, které musejí zůstat o samotě v nemocnici, se v postýlce nechává matčino oblečení, aby se jim lépe spalo," upozorňuje McBurney.

Do budoucna by se vědci chtěli zaměřit na muže a zjistit, zda i jim vůně partnerky pomůže ke snížení hladiny stresu. Dr. Sean Mackey ze Standfordské lékařské univerzity v Kalifornii se zároveň ptá: "Dalo by se s vůněmi manipulovat natolik, že by se stresová reakce snížila na minimum nebo úplně zmizela? A jak výsledky ovlivní intenzita romantického vztahu?"

Než vědci najdou další odpovědi, doporučení pro ženy je jasné: "V období plném stresu je dobré mít blízko své nejbližší, anebo si alespoň vzít ´na pomoc´ nějaký kousek z jejich šatníku."