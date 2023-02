Dovolená může být nejenom o relaxaci, ale také o dobrodružství a poznávání nových a krásných míst. Jestliže se vám takový model líbí, Egypt se pro vás stane vysněnou destinací se vším všudy. Nilské parníky fungují jako příjemné hotely na řece. Během plavby pak máte možnost poznat spoustu egyptských krás.

Chrám královny Hatšepsut

Luxor

Asuán

Edfu

Údolí Králů

Záživné cestování po Egyptě

Nyní už máte alespoň základní představu o tom, proč jsou plavby po Nilu tak skvělé. Neotřelý způsob cestování v kombinaci s poznáváním má rozhodně něco do sebe. Takovou dovolenou pak můžete spojit i s dalšími krásami této destinace. Vydat se můžete do různých měst.

Káhira

Gíza

Marsa Alam

Hurghada

Asuán

Egypt je doslova lákadlem pro dobrodruhy a milovníky cestování. V okamžiku, kdy si splníte sen o plavbě po Nilu, můžete zamířit do přímořských letovisek. Ty totiž vybízí k dalším příjemným aktivitám. Je to například potápění, jízda na vodních skútrech a jiné. Cestování do Egypta je spjato i s výlety do pouště, kam lze vyrazit v terénních vozech, na čtyřkolkách nebo na velbloudech. Každému podle jeho gusta.

Zdroj: cKlub.cz

Důležité je najít vhodnou dovolenou v Egyptě

Egypt je doslova zemí mnoha tváří. To znamená, že je protnutý historickými památkami a architektonickými skvosty. Při cestách z města do města se můžete zaměřit na přemíru tamních klenotů.

Memnonovy kolosy

Luxorský chrámový komplex

Chrám Bohyně Isis

Chrámový komplex v Karnaku

Muzeum mumifikace

Už při samotné plavbě po Nilu se přesvědčíte o tom, že zajímavosti v Egyptě nejsou pouze otázkou pyramid a podobných staveb. Tato země je bohatá i z pohledu přírodních klenotů. Vypravit se můžete třeba na ostrov Elefantina nebo dáte přednost Údolí velryb. Ve výčtu podobných míst by šlo určitě pokračovat.

Národní park sv. Kateřiny

Oblast Nabq

Podmořská lokalita Ras Nasrani

Národní park Gebel Elba

Tohle všechno jsou působiště zanechávající v cestovatelích přemíru nesmazatelných a dech beroucích zážitků. Stačí si najít vhodnou dovolenou v Egyptě a můžete se pustit do poznávání takových oblastí. Při té příležitosti okusíte i tamní kulturu a zlozvyky. Kapitolou samou o sobě i specifická egyptská gastronomie, která si pohraje s vašimi chuťovými pohárky.

Zdroj: cKlub.cz

Příprava na dovolenou v Egyptě

Ať už budete chtít dovolenou v Egyptě strávit na řece Nil nebo se vydáte do jiných oblastí a přímořských letovisek, měli byste se na takovou cestu důkladně připravit. Zajímejte se například o podmínky vstupu do Egypta. Zjistěte si, jaké počasí je v konkrétní oblasti a v daném ročním období. Nepodceňujte ani bezpečnostní otázku a přečtěte si něco o tom, jak je to s placením za vybrané produkty a služby.

Tohle všechno a mnohé další najdete kupříkladu na cestovatelském portálu cKlub.cz. Ten je zdrojem aktuálních informací, včetně těch přidružených.

Cestopisy a blogy

Recenze hotelů

Fotogalerie a diskusní fórum

Průvodce destinacemi

Jednou z nejcennějších částí tohoto online projektu jsou tipy a inspirace na zajímavá místa, s nimiž byste se možná nikde nesetkali. Díky tomu můžete Egypt a jiné země světa poznat opravdu do detailu. Kromě jiného se vám nabízí také možnost výběru cenově výhodného zájezdu. Ten může mít podobu plavby po řece Nil nebo bude probíhat v některém z letovisek u moře. Sto lidí, sto chutí. Je však pravdou, že na své přijde dozajista každý. Tak neváhejte a poznejte všechny podoby Egypta, kterých zrovna není málo.