Proč se v autě cítíme ospale? Australští vědci znají důvod

Nový výzkum odhalil, proč se řidiči po nějaké době začnou cítit ospale. Souvisí to prý s vibracemi, které se při vyšší rychlosti objevují. Pro nástup únavy stačí prý pouhých 15 minut takové jízdy.



„Zjistili jsme, že jemné vibrace, které se nesou sedačkami v autě, dokážou ovlivnit mozek i tělo,“ říká jeden ze členů výzkumného týmu Stephen Robinson.

"Naše studie odhalila stálé vibrace zvláště při nízkých frekvencích – což zažíváme při řízení osobních i nákladních automobilů. Únava přepadne i řidiče, kteří jsou dokonale odpočinutí a zdraví.“

15 minut stačí

Stephen Robinson společně se svými kolegy zapojili do výzkumu 15 dobrovolníků, u kterých se snažili zjistit, jak budou v simulátoru jízdy reagovat na různé frekvence. Dobrovolníci byli testováni dvakrát, jednou bez vibrací a podruhé s nízkofrekvenčními vibracemi o frekvenci 4 až 7 Hz.

Odborníci se během testu zaměřili na HRV neboli variabilitu srdečního tepu. HRV je jasným ukazatelem, který prozradí, zda je tělo v klidu nebo ve stresu. Je také dobrým indikátorem únavy.



Šedesátiminutové měření ukázalo, že ospalost v souvislosti s vibracemi přepadla řidiče po pouhých 15 minutách. Větší ospalost přišla po 30 minutách, s čímž souviselo i snížení plné pozornosti. Podle vědců se mozek v tu chvíli začal ladit na vibrace auta a vstupoval do první fáze spánku.

(Ne)bezpečí na silnicích

Je potřeba připomenout, že jde o studii, které se zúčastnilo jen 15 dobrovolníků a sledována byla jejich reakce pouze na jeden rozsah frekvence. Virtuálně řídili „auto“ také na poněkud monotónní dvouproudové dálnici bez dalšího rozptýlení, jako se to děje během skutečné jízdy.

Ovšem vzhledem k únavě, která je příčinou velkého počtu smrtelných nehod na silnicích, je důležité zjistit, co se přesně děje. Vědci proto po této zkušenosti chtějí pokračovat v práci s tím, že do výzkumu zahrnou větší skupinu lidí a zaměří se na širší rozsah frekvencí.



Už teď se ale ukazuje, že změna konstrukce sedačky by mohla vést k většímu bezpečí. "Náš výzkum navíc naznačuje, že vibrace na jiných frekvencích by mohly mít zcela opačný efekt, než je pocit ospalosti," dodává Robinson.