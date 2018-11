Šimpanzi umějí spolupracovat a mají smysl pro fair play, ale dokážou být i sobečtí jako lidé

Mezi lidmi a šimpanzi není co do sobeckosti či schopnosti spolupracovat takřka žádný rozdíl. Jsou připravení se zařídit podle toho, co je za daných okolností pro ně to nejvýhodnější. Ukázala to nejnovější studie amerických vědců, která byla v pondělí zveřejněna na serveru časopisu Proceedings of National Academy of Science (PNAS) a informace o studii publikoval server Science Daily.

Vědci z institutu Yerkes National Primate Research Center a z Emory University ukázali, že šimpanzi mají smysl pro spravedlnost a "fair play" - tato vlastnost se dosud přisuzovala jen lidem. Spolu s kolegy z Georgia State University vědci zkoumali (pomocí tzv. hry Ultimátum), jak jsou šimpanzi citliví k rozdělování odměn mezi dvěma jedinci, kteří s dělením musí souhlasit.

Každý jen za sebe

K nejnovějšímu zjištění dospěli výzkumníci na základě hracích experimentů se šesti dospělými šimpanzi (Pan troglodytes) a dvaceti dětmi ve věku od dvou do sedmi let. Zatímco zvířata byla odměňována nejrůznějšími dobrotami, malí lidé vyhrávali zajímavé nálepky.

V jedné situaci musely vybrané dvojice vybírat dva žetony různých barev, z nichž jeden umožňoval rozdělení odměny na půl s partnerem a druhý celý zisk pro sebe. Konečný výběr závisel ovšem na souhlasu obou, takže šimpanzům i dětem okamžitě došlo, že jen pokud se budou dělit, tak něco dostanou.

V druhé hře ale dobrozdání partnera nepotřebovali. Jak u lidoopů, tak u dětí hned převládla sobeckost a veškerá partnerská spolupráce se rozplynula vniveč.

Podle vědců mají nicméně šimpanzi podobně jako lidé určitý smysl, který jim umožňuje v divočině přežít díky účinné spolupráci mezi jednotlivci.

