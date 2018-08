Skrytá nebezpečí oceánu:Jsou malí a nenápadní, přesto dokáží lehce zabít člověka

Homolice se vyskytují v Tichém a Indickém oceánu a také v Rudém moři, setkat se s nimi tedy můžete i na dovolené v Egyptě. Jejich pestré ulity vás svádí, abyste je vzali do ruky a prohlédli si je zblízka. Pokud to uděláte, může to být vaše poslední pokochání krásou přírody.

Homolice síťkovaná patří spolu s homolicí mramorovanou k nejjedovatějším mořským plžům. Jed ukrývá ve velice ostrém orgánu ve tvaru harpuny, kterým dokáže zasáhnout oběť navzdory proslulé šnečí pomalosti překvapivě rychle. Homolice na člověka sama zpravidla nezaútočí, s pomocí jedu loví jen menší ryby a mořské červy, když o ni však zavadíte nohou nebo ji nějakým způsobem poškádlíte, může bodnout i vás.

Před smrtícím bodnutím člověka neochrání ani potápěčské rukavice. Jedová jehlice homolic je vyvinuta tak, aby mohla prorazit i tvrdou šupinatou kůži ryb.

Jed homolic je velmi zrádný v tom, že obsahuje analgetika, která místo vpichu znecitelní, a oběť si tak často ani neuvědomí, že ji něco bodlo. Příznaky se obvykle projeví až po několika dnech ve formě nesnesitelné bolesti a otoku. V poslední fázi ochrnují svaly a selhává dýchací systém. Protilátka proti jedu homolice neexistuje, lékaři se mohou akorát tak snažit dostat co nejvíce jedu ven z rány a zabránit jeho dalšímu šíření po těle.

Následující video zachycuje homolici při lovu. Ryba je nejprve paralyzována jedem a následně pozřena vcelku: