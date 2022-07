SKUTEČNÝ PŘÍBĚH MAURICE A KATJI KRAFFTOVÝCH ERUPCE LÁSKY VSTUPUJE DO KIN

Snímek Erupce lásky vstoupí do kin pod hlavičkou distribuční společnosti Aerofilms 14. července a k vidění bude v kinech po celé České republice.

Unikátní skutečné záběry v průběhu času

Přestože se ve filmu objevuje i několik scén dotočených až v současnosti, naprostá většina použitého materiálu pochází z “rodinného” archivu Krafftových. Dvojice vědců vedla velice netradiční život, a tomu odpovídají i vzpomínky a momenty, které zaznamenávali. „Katia ani Maurice neměli potřebu natáčet vlastní domácí život, ale jen sopky,“ říká o překvapivém zjištění režisérka Sara Dosa. Přesto však stovky hodin materiálu ukrývaly nečekané a často intimní poklady. „Velké množství záběrů, které jsme použili, za posledních 30 let nikdo neviděl,“ dodává. Krafftovi natáčeli vulkanickou aktivitu na 16mm kamery v polních podmínkách s minimální ochranou techniky, přesto se jim podařilo natočit scenérie, které dodnes nemají obdoby.

Romance ve stínu stratovulkánu

„Když jsem se o Krafftových doslechla, okamžitě jsem se pro ně nadchla: nešlo jen o vztah mezi Mauricem a Katiou, byl to milostný trojúhelník mezi nimi dvěma a sopkami. Bez sopek neexistuje žádné ‚Maurice + Katia‘. To mě nasměrovalo ke zkoumání tolika dalších věcí: vztahu člověka k přírodě, citlivosti přírody, vzniku, zániku, lásky a smyslu života,“ popisuje své prvotní okouzlení režisérka. Rodinné zázemí dvou vědců a jejich odvěká vášeň dala vzniknout celému rámování filmu. „Sopky se staly naším jazykem vyprávění o lásce a přišlo nám, že o Katiině a Mauricově příběhu vypovídaly věrohodněji, než kdybychom je viděli se skutečně líbat,“ doplňuje k jejich svéráznému vztahu.

Celý svůj život Katia zasvětila bezpečnosti práce ve žhavém prostředí a její výzkum zachránil stovky životů. Ani jeden z manželů nelitoval života na hraně a oba se snažili své dny žít, jako by to měl být jejich poslední. „Vždycky, když se nahrávali, měla jsem z toho pocit, jako by si připravovali svůj obraz k nesmrtelnému zvěčnění, protože každý okamžik mohl být poslední a oni to dobře věděli,“ komentuje jejich postoj k životu americká tvůrkyně. „Fascinovala mě myšlenka pokusit se naslouchat příběhu lidí prostřednictvím toho, co po sobě zanechali: nejen materiály, ale i nezodpovězené otázky,“ dodává vzápětí. Její film je nejen citlivým portrétem výjimečné dvojice, která položila základy modernímu sopečnému výzkumu, ale především nadčasovou romancí, při jejímž sledování se tají dech.

Krafftovi položili základ moderní vulkanologie a dodnes si díky blízkosti, s jakou se dostali k sopkám, drží ve vědeckém světě výjimečné postavení.