Týden ve fotografii: nejzajímavější obrázky uplynulých 7 dní

Pondělí: Měsíční hora

Tato fotografie vznikla na Měsíční hoře (Moon Mountain), poblíž městečka Yangshuo v čínské provincii Guangxi. Zachycuje horolezce Liu Yongbang přímo v akci. Pozoruhodný geologický útvar – otvor přímo na vrcholu – dal hoře jméno. Kulatý otvor připomíná měsíc v úplňku.

Úterý: Zničující požár v Bangladéši

Slum v bangladéšské Dháce zachvátil minulý týden požár. Obyvatelka Aysa Begum pláče na před svým obydlím, které požár úplně zničil. Oheň poničil nejméně 150 domovů. Chudé rodiny přišly i o to málo, co měli ve slumu nad hlavou. Po příčině pátrá místní policie.

Středa: Lebky na Bali

Fotografie zachycuje lebky vyrovnané do řady na indonéském ostrově Bali, na východním břehu jezera Batur. Ve vesnici Terunyan jsou lidé po smrti položeni na zem a ponechání svému osudu. Poté, co se těla rozloží, hlavy jsou pohřbeny pod zem, zbylé kosti jsou poházeny v okolí. Lebky na snímku jsou seřazeny do řady v rámci příprav na tradiční slavnost mrtvých. Po celém ostrově je běžné zpopelňování, tato vesnice je výjimkou.

Čtvrtek: Rybáři bez úlovku

Rybářský průmysl v Číně upadá. Na snímku míjí Číňanka hromadu starých už nepoužívaných rybářských lodí ve městě Qingdao city v provincii Shandong. Příčinou úpadku je vyčerpání zásob oceánů – vlivem nadměrného rybolovu, znečištění. Nejvíce se krize projevuje ve vvýchodní Číně.

Pátek: Nepřehlédnutelné zelené oči

Šídlo vykukující zpoza stébla trávy zachytil fotograf Tomas Polaino Artiaga v Barceloně ve Španělsku. Hmyz jakoby předpokládal, že je dobře schovaný. Ale nádherné zelené oči nebylo možné schovat…

