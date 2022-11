V Dánsku je cyklista bůh a vládce silnic

Dánsko, země cyklistům zaslíbená

Když jsem přemýšlel nad letošní trasou "cyklistického ráje", Dánsko bylo jasnou volbou. Není daleko, najdete tu nekonečné množství stezek a s ohledem na to, že devět z deseti Dánů vlastní jízdní kolo, tak je jasné, že tady je cyklista absolutní bůh a vládce silnic. Velkým překvapením pro mě byla ohromná rychlost, kterou se Dánové na kolech pohybují. Ve špičce tu na místních cyklostezkách jedou stovky kol v ohromném houfu a taková jízda má svá určitá pravidla a znamení, o kterých jsem nevěděl. Například zvednutá ruka značí, že budete brzdit. To abyste nezpůsobili hromadnou nehodu. Což se mi bohužel stalo.

Jedno z kouzelných historických zákoutí městečka StegeZdroj: Míra Michálek

Země nekonečného množství ostrovů a malebných měst

Trasu jsem měl naplánovanou dopředu tak, abych mohl udělat okruh a zároveň navštívil maximální množství zajímavých měst a vesnic a ideálně projel co nejvíce ostrovů. Ostrovy spojují mosty jen zřídka, a tak musíte i s kolem téměř každý den na trajekt. Někdy je to malá romantická loďka, jindy se dost nepříjemně mačkáte mezi ohromnými kamiony. Co mě na první pohled ohromovalo, byla malebnost malých vesniček a měst. Jako by Dánové byli domluvení, že domy a jejich okolí jsou vizitkou všech, a tak je mají všichni dokonale upravené.

Přístav StegeZdroj: Míra Michálek

Dánsko, země nejroztodivnějších ubytování

Dánové velmi rádi ubytovávají v soukromí. Byl jsem vždy v nekonečném úžasu, jak jsou schopni vám předat klíče od celého domu, aniž by vás kdy viděli, a odejít do práce. V domě nechávají všechny cennosti, domácí zvířata, zkrátka vše. Tady se zřejmě vůbec nekrade, jinak si to neumím vysvětlit. Nocoval jsem třeba na lodi, ale také v kůlně na zahradě s hromadou koček nebo v obytném autě před domem.

Výjimečné ubytování na lodi ve StegeZdroj: Míra Michálek

Pije jako Dán

Nejvíce jsem se obával cen. O to větší bylo překvapení, že mnohde nebyly zas až tak rozdílné oproti těm našim. Například v supermarketu koupíte běžné potraviny za stejné ceny jako u nás nebo jen o něco málo vyšší. Problém jsou samozřejmě restaurace a hospody. Na večeři si zajdete opravdu jen výjimečně. Jako vášnivý pivař a hrdý Čech jsem ale směle obrážel místní pivovary a hospůdky, abych prověřil, co je pravdy na rčení "piješ jako Dán". Jednoslovně "NIC". Dánové nám ve spotřebě piva nesahají ani po kotníky. Bavit se ale umí. Hospůdky jsou většinou velmi útulné, hodně to v nich žije a Dánové popíjí z půllitrů často na stojáka přímo u baru. Každý správný pub nabízí hned několik druhů piv přes tradiční ležáky po pivní speciály, které jim, musím uznat, opravdu jdou. Počítejte ale s tím, že za sklenici piva o obsahu většinou 0,4 l zaplatíte kolem dvou až tří set korun.

Typické dánské pečivo. Hodně sladké a většinou skořicovéZdroj: Míra Michálek

Dánsko, království roviny a výborných pekařů

Dánská krajina umí být místy pěkně zvlněná a po celodenním pohupovaní se po kopečcích nahoru a dolů toho budete mít večer plné zuby. Naštěstí je tu spousty míst, kde se dají doplnit rychlé cukry, tudíž i energie. Dánové jsou totiž vášniví cukráři a pekaři. Pekárny jsou skoro na každém rohu a místní speciality a pochoutky tu pořídíte za dostupné ceny.

Rozsáhlé rozkvetlé louky na ostrově FynZdroj: Míra Michálek

Ostrov Fyn, to nejlepší z Dánska na jednom místě

Ostrov Fyn, druhý největší ostrov Dánska a místo, které když poctivě projedete na kole křížem krážem, tak jste viděli ten nejzásadnější průřez Dánskem. Tady je prostě všechno. Krásné přímořské vesničky, nádherná města. Příroda, která nabízí pestrost rozkvetlých luk i lesů. Moře, přístavy, historii, památky. Zkrátka vše. Rád bych vyzdvihl hlavně město Odense, mimochodem rodiště Hanse Christiana Andersena, jehož sochy a podobizny tu najdete na každém rohu. Tohle město mě uchvátilo neuvěřitelnou atmosférou a životem v ulicích. Tady vládne klid a pohoda, před hospůdkami hraje živá hudba a budete se tady cítit dobře.

Dánsko jsem si zamiloval a myslím, že pokud si chcete užít parádní cyklodovolenou na extrémně bezpečných silnicích, tak sem vyrazte. Jediné, co bych snad závěrem Dánům vytknul, je jejich průměrná výška. Se svými 174 centimetry jsem tu byl opravdu jak Gulliver v zemi obrů a ženy, které byly menší než já nebo alespoň stejně velké, bych spočítal na prstech jedné ruky.