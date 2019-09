Vědcům z Floridy se poprvé podařilo uměle rozmnožit korály

Korálové útesy jsou samostatný ekosystém, ve kterém žijí miliony živočichů. Dříve se nacházely téměř ve dvou stovkách oblastech, ale za posledních pár let jejich počet rapidně klesnul a stále klesá.

Téměř 90 % korálových útesů je poškozených nebo úplně zničených činností člověka. Jejich nedílnou součástí jsou koráli - drobní mořští živočichové žijící ve vápenité schránce ve velkých trsech. Laboratorním technikům se nyní povedlo ve floridském akváriu v Apollo Beach poblíž Tampy uměle vyvolat tření u 18 druhů tichomořských korálů.

Vědci nyní plánují využít získané znalosti k vývoji nových korálových kolonií, které by jednoho dne mohly na Floridě osídlit jeden z největších korálových útesů na světě, který je poškozen vlivem změny klimatu a znečištění.

„Jde skutečně o šanci pro budoucnost podmořských korálů na Floridě i po celém světě. Otevírá se před námi svět nových možností,“ věří vedoucí odborníků Keri O´Neil.



Nově kultivovaní koráli by měli vytvářet silnější populace než stávající kolonie, protože každý jedinec bude vyšlechtěn s novou genetikou a novými vlastnostmi, které mohou být odolnější vůči tomu, co se v budoucnu na našich útesech stane.



Podněcování korálů k uvolnění vajíček a spermií v akvarijníchh nádržích spočívá v ovládání jejich umělého nastavení tak, aby napodobovalo jejich přirozené mořské prostředí v průběhu celoročního reprodukčního cyklu. Důležité je proto během procesu pečlivě regulovat změny teploty vody od léta do zimy a pomocí speciálního osvětlení napodobovat východ, západ slunce, a dokonce i měsíční cykly, které slouží jako biologická pobídka pro korály při přípravě na tření.

Akvárium na Floridě má v současné době 180 vzorků, z nichž zatím třicet bylo použito v reprodukčním akváriu.