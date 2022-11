Petr David k tomu říká:

Kdybych měl z nepřeberného množství výletů a toulek vybrat nejkrásnější, neporadil bych si. Váhal bych mezi tajemnými šumavskými slatěmi a pískovcovými skalními městy, mezi hlavní jesenickou hřebenovkou či Samotínem na Vysočině. Nebo bych se znovu vydal na některou ze silnic zdolávajících Ještědsko-kozákovský hřbet – přes Rašovku s úžasným výhledem do tří světových stran, nad Světlou, kam jsem naposledy vzal i svoji maminku, aby se, i když jsme to tehdy nevěděli, rozloučila se svým milým krajem. A nezapomněl bych na Český ráj a také na Paseky nad Jizerou, kam se vracím k pomníku Věnceslava Metelky, písmáka, houslaře a hlavně kantora, který měl tak rád svoji domovinu a rodný jazyk. A pak bych se vydal do kultovní hospody Na Perlíčku neboli Prdku, dal bych si pivo a užíval si úžasné panorama západních Krkonoš, rýsující se na obzoru…

Velký špalíček výletů – 1000 nej…Zdroj: Petr David ml.

A protože je to tak těžká volba, řeším toto dilema společně s kolegy naladěnými na stejnou strunu. Píšeme a vydáváme jakési výletní „kuchařky“ a do nich ukládáme nejen informace, ale často i naše pocity a zážitky, nejednou posbírané při setkáních s dobrými lidmi. Výsledkem je již několik Špalíčků – čtyři celoroční (každý s 365 tipy, tedy na každý den roku jeden) a tři tematické (hrady a zámky, města a městečka, příroda). A nyní posíláme do světa zatím poslední, Velký špalíček výletů – 1000 nej… Jsou zde nejhezčí, nejzajímavější či nejtajemnější památky, přírodní lokality, technické pozoruhodnosti, malebná sídla, zkrátka tisícovka cílů s popisem, zajímavostmi i praktickými informacemi, jako jsou možnosti parkování, otevírací doba, přístup. A k tomu všemu spousta barevných fotek.

A my opět věříme, že i tato kniha bude dobrým společníkem i pomocníkem a že někomu udělá radost.