VIDEO: Na Antarktidě objevili kolonii 1,5 milionu tučňáků

Ukazuje se, že oblast východní strany Antarktického poloostrova zůstává při změnách klimatu stabilnější než západní. Skupina skalnatých ostrovů by se tak do budoucna mohla stát pro tučňáky důležitým útočištěm a měla by být podle odborníků chráněna jako nová rezervace mořských živočichů.

Přitom jen deset kilometrů na západ od poloostrova v posledních letech klesl počet tučňáků kroužkových o 70 %, a to právě v důsledku tání ledovců.

Nehostinné podmínky pro lidi, ráj pro tučňáky

„Neznámou kolonii tučňáků jsme objevili díky družicím, které se používají k monitorování Země a provozují je NASA a americká vědeckovýzkumná vládní agentura US Geological Survey,“ uvedl výzkumný tým z Ameriky, Británie a Francie.



Oblast je po většinu roku kvůli těžkému ledu nedostupná. Dokonce i v létě je velmi obtížné se sem dostat. Na nejnavštěvovanější místo – ostrov Heroína na severovýchodním cípu Antarktidy – dopluje pouze jedna loď ročně.

Tučňák kroužkový je jeden z pěti druhů tučňáků, kteří na Antarktidě a v jejím okolí žijí. Středně velký zástupce čeledi tučňákovitých dorůstá zhruba 70 centimetrů a specifický je svým bílým kruhem kolem oka. Jde o masožravce, jehož základní složkou potravy jsou krevety, které jsou v oblasti loveny pro komerční využití.



Dr. Heather Lynch z newyorské univerzity a její tým se chtěli podívat na snímky ve vyšším rozlišení. Údaje z družicového snímku Landsat původně naznačovaly přítomnost stovek tisíc tučňáků. Odborníci se domnívali, že půjde nejspíš o chybu.



"Nečekali jsme, že na ostrovech najdeme tolik tučňáků, zejména proto, že některá z míst dosud vůbec nebyla spojována s výskytem těchto ptáků."

Priorita zvýšené ochrany před rybolovem

Následovala proto terénní expedice s cílem zjistit, jaká je realita. Nastalo sčítání s využitím záběrů z dronu, fotografií pořízených na zemi i dalších metod. A došlo se k neuvěřitelnému číslu 1,5 milionu.

Kromě kolonie tučňáků kroužkových objevili vědci také zhruba 100 hnízd tučňáků oslích a 27 hníz tučňáků uzdičkových.

Tým zjistil, že zdejší oblast pocítila mnohem méně změn v souvislosti s klimatickými změnami a vědci také zaznamenali minimální lidskou aktivitu.

Nyní je potřeba myslet na ochranu tučňáků do budoucna. "Výsledek sčítání vede k návrhu na chráněnou mořskou oblast v regionu," řekla Heather Lynch. "Nyní, když víme, jak je tato malá skupina ostrovů důležitá, je potřeba ji ochránit."

