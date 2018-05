VIDEO: Na jedno místo přiletí každý den až 200 kolibříků

Během svého působení na Kalifornské univerzitě v Los Angeles zaujala asistentka Melanie díky několika zajímavým příspěvkům k programu Země, Planety a vesmírné vědy.

Každý den se Melanie u svého okna vítá se skupinou 200 kolibříků. Ze začátku k ní nápadně zbarvení ptáci přilétali jen občas. Vábil je nektar, který jim Melanie připravila. O dva roky později se skupina neskutečně rozrostla a není den, kdy by se neobjevila. „Jsou tak nároční, ale vědí, že jim dám všechno, co potřebují,“ směje se Barboniová, která s malými „létajícími drahokamy“ navázala blízký vztah.

Padesát kolibříku už dokonce rozpozná a dokáže je oslovit jejich jménem. Je mezi nimi Milky Way, Stardust, Tiny, Shy, Zircon nebo třeba Marshmalllow. Nejdůležitější je ale její první okřídlený přítel, který dostal jméno Squeak. Právě k němu má Melanie velmi blízký vztah, protože, když byl malý, vletěl jí do kanceláře. Přilákaný teplem místnosti často usnul na monitoru počítače. „Někdy tam strávil i celou noc, když byla venku velká zima a větrno,“ vzpomíná Melanie.

Zajímavé je, že od dětství bylo největším přáním Melanie vidět kolibříky. Protože ale pochází ze Švýcarska, mohla si o nich číst pouze v knihách. Osobně se s nimi setkala až po přestěhování do Kalifornie. „Představte si moji radost, když jsem zjistila, že kvůli práci pojedu právě do Los Angeles, kde kolibříci žijí celý rok.“



Dnes je obklopena mnoha třpytivými ptáčky ze svých dětských dnů. Inspirují ji nejen svojí krásou, ale i fascinují svými vědomostmi: „Jsou tak chytří. Dokážou si vás zapamatovat. Když vás vidí, hned s vámi začnou komunikovat,“ říká Melanie, která už si neumí představit, že by se přestěhovala někam, kde kolibříci nejsou. Dělají jejich život šťastnější a jejich počet na jednom místě překvapuje i lidi kolem.

Věděli jste o kolibřících?

Za sekundu mohou mávnout křídly 12× až 90×, díky čemuž se mohou ve vzduchu doslova zastavit na místě.

Létáním a hledáním potravy tráví kolibříci pouze 10 až 15 % dne, zbývajících 75–80 % zaujímá odpočinek.

Živí se hlavně nektarem rostlin, k čemuž jim napomáhá jejich dlouhý zobák, který je často u různých druhů odlišný a specializovaný pro určitý druh květu. Zcela odmítá nektar s nižším zastoupením cukrů než 10 %.

