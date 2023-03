Vydržíte přes noc venku?

V loňském roce jsme se s šéfredaktorem Tomášem Turečkem a částí redakce National Geographic Česko touto dobou vydali s polárníkem Petrem Horkým na „nocovačku“ na Jizerku, kde jsme v -23 stupních Celsia nocovali na sněhu. Byl to nevídaný zážitek! V letošním roce byl v plánu další ročník, ale nejdřív bylo teplo a nebyl sníh, a pak byl Petr Horký nemocný. Naštěstí se ještě i teď v březnu drží teploty pod nulou, tak můžeme akci spustit, tentokrát v Praze, a to 8.března 2023 v Náprstkově muzeu. Uvidíme, jestli se potvrdí Petrova teze, že nejlepší polárníci jsou bezdomovci. Můžete si to vyzkoušet i vy.

Zdroj: National Geographic Česko