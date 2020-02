Výprava na „severní pól“

Určitě to znáte z televizní předpovědi počasí: teploty, které moderátoři v souvislosti s touto horskou severočeskou obcí občas uvádějí, zní jako z jiného světa – zvláště pro obyvatele měst. I my jsme se proto těšili, že minusovou teplotu bude na místě doprovázet dvojciferná číslovka, jak se na Jizerku ostatně sluší. Ovšem globální změna zřejmě dorazila i sem – počátkem února se teplota líně převalovala kolem nuly, hradby sněhu vystřídaly ledové plotny, takže zpočátku to vypadalo, že si na polárníky asi nezahrajeme.



Přátelská zima? Ani ne!

Ovšem i když se zima tvářila naoko přátelsky, opět se během následujících hodin ukázalo, jak umí být zrádná – a že ji neradno podceňovat.

Rozbili jsme základní tábor hned vedle místní stanice Horské služby a těšili se na venkovní přednášku jednoho z jejích dobrovolných členů.

Přednáška náčelníka horské služby rozhodně žádná nuda nebyla, dokonce jsme se dozvěděli o nemoci „pražákismus“ na kterou prý neexistuje lék!

Čtenáři NG se tak měli možnost dozvědět zásady bezpečného pobytu v chladném prostředí, případné první pomoci, ale i vhodného vybavení, které lidé často podceňují. Vždyť na takových místech, jako je právě Jizerka, se běžně minusové teploty objevují i v létě! Že zima dokáže být zákeřná, se začalo ukazovat už po první hodině – přestože jsou naši čtenáři zodpovědní a většina byla na delší pobyt v chladu dobře připravena, studený a vlhký vítr se začal zakousávat i pod teplé oblečení. A první fáze podchlazení, kterou doprovází podupávání na místě, začala být patrná na všech přítomných.

Někteří z nás asi nebyli úplně správně oblečení, ale naštěstí nikdo neumrzl.



Dobré oblečení je základ

Na řadu však přišla psychická – velmi důležitá – vzpruha. Kolegové z partnerské Norské módy, kteří mají výbavu pro polárníky přímo v popisu práce, nachystali na výkonných přenosných vařičích horké nápoje a ochutnávku polární stravy, takže se pobyt venku zdál najednou mnohem snesitelnější.

Káva a čaje různých příchutí na zahřátí a překvapivě výborná sušená strava pro polárníky – Norská móda se o všechny návštěvníky perfektně postarala. A pánům to v norských svetrech moc slušelo.



To ostatně potvrdil i Petr Horký, který polární kraje často navštěvuje, ve své názorné přednášce. „Vždy je důležité mít se na co těšit, mít důvod k radosti, i kdyby měl být jen malý. Například kostička čokolády na konci dne, nebo křupnutí oříšku v ústech,“ líčil mimo jiné fígle, které mohou člověku v extrémní situaci zásadně pomoci. Ty jsou totiž podobně důležité, jako kvalitní výbava do nepříznivých podmínek, kde se kromě vyspělých moderních textilií dnes stále častěji navrací i přírodní materiály – samozřejmě ve vhodné úpravě. „Příroda je zkrátka v některých ohledech stále před námi,“ vysvětloval čtenářům Jiří Fidrant z Norské módy, v čem je například nepřekonatelná vlna, kterou Norové, přeborníci na chladné podmínky, odjakživa využívají.



Petr nám představil opravdovou výbavu polárníka.



S těmi, kteří ještě neměli několikahodinového přívalu chladu dost, si na závěr povídal spolupracovník redakce NG, Hynek Adámek, který byl jako jediný reportér při výstavbě první české stálé mise na Antarktidě, konkrétně na ostrově Jamese Rosse, a spolu s ostatními polárníky musel řadu týdnů pobývat na nehostinném kontinentu v provizorních podmínkách.

Pokud vás zpráva z naší poslední expedice se čtenáři zaujala, sledujte stránku zazij.nationalgeographic.cz, dozvíte se tak v předstihu o nových akcích, které pro vás česká redakce National Geographic připravuje.

