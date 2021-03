Za přírodou česko-saského pohraničí: Vypravte se do Lužických hor!

Unikátní příroda i výhledy do okolí

Hory, které vaši pozornost upoutají především svou neposkvrněností, barvami hýřícími smíšenými lesy a pestrostí své vlastní přírody. V jejich kopcích najdete četné množství příkrých strání, hluboká údolí, podivuhodné čedičové varhany i obdivuhodné pískovcové skalní útvary, které vás nejednou překvapí svou velikostí. Během návštěvy Lužických hor byste si rozhodně neměli nechat uniknout okouzlující pohled do širokého okolí z Jedlové hory, odkud za jasného počasí dohlédnete do Krušných hor i na Krkonoše. Neméně lákavý je výhled ze zdejší nejvyšší znělcové hory Luž, kterou prochází státní hranice s Německem, nebo z vrcholu Klíč, který ze skalnaté plošiny na jeho vrcholu otevírá rozhled nejen na blízký Nový Bor a celé Lužické hory, ale i na Ralskou pahorkatinu, České středohoří a za slunného počasí i na Ještěd. Skvělé zázemí pro putování po vrcholcích vám poskytnou hotely ve Svoru, pomyslném středu mezi popisovanou trojicí.

Putování za hrady a historií

Pokud by vás věčné lezení do kopců unavilo, zapátrejte po stopách a životech dávných obyvatelů a prohlédněte si překrásné podstávkové domy, staré sklářské hutě a sakrální památky. Za prozkoumání stojí i zdejší hradní zříceniny v čele s Tolštenem, tyčícím se v lesích nedaleko Jiřetína pod Jedlovou. Každý rok se přímo na hradě pořádají i Tolštejnské slavnosti, kterými je v regionu zahájena turistická sezóna. Pokud vás historie Tolštejna zajímá, vyhraďte si na jeho poznávání pár dní a rezervujte si ubytování v Jiřetíně pod Jedlovou, budete to mít nejblíž.

Kousek to budete mít i do Sloupu v Čechách, kde na vysoké pískovcové skále vyrůstá přímo z kamene stejnojmenný hrad. Část hradu je vytesána přímo do vnitřku skály, pískovec a hrad jsou tak důmyslně propojeny a tvoří působivý objekt, za kterým se denně sjíždí stovky turistů. Pozůstatky hradu Milštejn zase naleznete kousek od Nového Boru, přímo na skalnatém hřebeni. V jeho okolí se kdysi těžíval křemenný pískovec pro výrobu mlýnských kamenů. Původní vzhled hradu už není možné vizualizovat, k jeho komnatám se ale váže mnoho romantických pověstí o rytířích, nešťastných dívkách, tajných chodbách a pokladech, které vás vtáhnou do dob jeho slávy. Opomenout byste neměli Pustým zámkem, který vás zaujme především svými vodorovnými čedičovými sloupci. Sídlí kousek od České Kamenice, v místě, kde se Lužické hory potkávají s Labskými pískovci a Českým středohořím, pokud si chcete zajet i někam jinam, ubytování v České Kamenici je pro vás tím pravým.