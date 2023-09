Zlato, stříbro, železná ruda i uhlí – hornictví a hutnictví ve středních Čechách

Při výletech poznáte, jak se ještě nedávno těžilo uhlí, jak vypadal život českých havířů a horníků, a vydáte se na exkurzi do historie dávné i nedávné. Prohlídky štol vás budou bavit!

Jako by to bylo včera, kdy z dolu Mayrau ve Vinařicích nedaleko Kladna odešli poslední havíři. Vlastně to tu vypadá, jako by si dělníci po poslední směně jen odložili v řetízkové šatně svůj hornický mundůr a co nevidět se pro něj opět vrátí. Na Mayrovce dnes sídlí Hornický skanzen Mayrau, kde si připomenete historii těžby černého uhlí v této oblasti. Vznikl roku 1994 – tři roky před tím, než těžba v dole definitivně ustala. Okouzlí vás autentické industriální prostředí, původní těžní stroje i expozice představující těžkou práci havířů a špičkovou úroveň zdejšího hornictví.

Kde se naopak čas zastavil už ve středověku? V kutnohorských stříbrných dolech. Jejich návštěva je součástí prohlídky II. okruhu muzea na Hrádku a nabízí zážitek, na který se nezapomíná. Vydejte se do podkopaného města, oblékněte zapůjčenou perkytli a přilbu se svítilnou a dobrodružství může začít. Seznámíte se s celým procesem středověké těžby zpracování surového stříbra a technologií ražby mince. Uvidíte repliku důlního díla s technickým vybavením, původní velký těžní stroj na koňský pohon i takzvaný trejv nebo takzvanou havířskou osadu.

Kde se v Čechách doloval kov nejcennější – zlato? Ve zlatonosných revírech, z nichž nejvýznamnější byl jílovský revír nedaleko Prahy. Ne nadarmo jsou tamější doly označovány za pokladnici českých králů. V místním dole Pepř v současné době vzniká podzemní via ferrata. Exkurze do dolů je možná po předchozí dohodě. Chcete-li se o těžbě zlata dozvědět více nad zemským povrchem, projděte si naučnou stezku Jílovské zlaté doly. Je doplňkem stálé expozice Regionálního muzea v Jílovém u Prahy a seznamuje s pozůstatky po historické i novodobé těžbě zlata v okolí města.

Hornické muzeum v Příbrami je největším hornickým muzeem v České republice a je neuvěřitelně pestré. Návštěvníkům nabízí více než 40 stálých expozic v památkově chráněných dolech a hornických chalupách. Navštívit můžete například Ševčinskou šachtu, kde se svezete hornickým vláčkem, důlním výtahem i po skluzavce. V původní hornické chalupě zjistíte, jak se odehrával každodenní život havířů.

A kam pro železo? Do Chrustenické šachty, která sice byla z větší části zatopena vodou, ovšem několik stovek nezatopených metrů chodeb je zpřístupněno návštěvníkům a je v nich vystaven bezpočet zajímavých exponátů. Několik těžebních strojů je navíc stále funkčních, proto je možné vidět je v provozu. Exkurze je okořeněna jízdou důlním vláčkem.

