Lvi vs. buvol: Trénink uprostřed divočiny

Ngorongoro je naprosto unikátní ekosystém, který nelze najít v takovém rozměru a četnosti fauny a flory nikde jinde na světě. A právě tady se lvíčata rozhodla vyzkoušet si, co se naučila. Jejich cílem se stal osamocený buvol.

Buvol patří do takzvané Velké pětky nejnebezpečnějších zvířat Afriky. Společně s hrochem má na svědomí nejvíce smrtelných nehod lovců. Nepřítele se snaží nabodnout na rohy. Pokud se mu to podaří, několikrát svou oběť vyhodí do vzuchu a pak ji rozdupe kopyty.

Jediným přirozeným nepřítelem dospělého buvola je právě lev.

A ačkoli v tomto případě šlo o mláďata, při napadení si věděla rady. Jedno z nich zaútočilo zezadu, odkud se zvíře nejhůře brání. K dalšímu útoku došlo ze strany. Cílem je zasáhnout krční tepnu, kdy buvol vykrvácí do několika minut.

Buvol však všechny ataky nakonec ustál a utekl. Potvrdil tak, že patří mezi silná a rychlá zvířata, která dokážou běžet rychlostí až 55 km/h.