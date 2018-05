Vynálezce telefonu , mikrofonu, gramofonu a strýc National Geographic - to byl Graham Bell

Už za studií na univerzitách v Edinburghu a Londýně se začal zabývat akustikou, aby dokázal matce nějak pomoci. Bell zemřel 1. srpna 1922.

Narodil se 3. března 1847. V roce 1870 jeho rodiče emigrovali do Kanady, kde Bell začal také zkoumat možnosti komunikace za pomoci elektrické energie. Ve výzkumech pokračoval i později - v Bostonu za finanční podpory právníka Gardinera Hubbarda. Do jeho hluchoněmé dcery a své žačky Mabel se zamiloval a později si ji vzal za ženu. Právě Gardiner Hubbard založil National Geographic Society, která vydává časopis National Geographic. Bell se stal jedním ze zakladatelů této učené společnosti a také členem správní rady.

Kmotr telefonu a otec National Geographic - to byl Gardiner Hubbard

S asistentem Thomasem Watsonem se mu v červnu 1875 podařilo přenášet zvukem vyvolané elektrické signály po drátech mezi dvěma přístroji - sluchátkem a mluvítkem. Začátkem ledna 1876 pak umístili sluchátkový přístroj na půdě a mluvítko si Bell postavil na svůj stůl v přízemí. Věta, kterou pak pronesl do mikrofonu, vstoupila do dějin: "Pane Watsone, prosím, přijďte sem, potřebuji vás tady!" Za okamžik se totiž po schodech přiřítil nadšený asistent: "Slyšel jsem vás! Funguje to!"

Slavný vědec se ale zabýval i jinými výzkumy. V roce 1909 jako první na území Kanady vzlétl ve vlastnoručně konstruovaném letadle. Přišel i s koncepcí přenosu zvuku pomocí optických vln, vynalezl mikrofon a zkonstruoval gramofon.

