Jaké moře se chystáte letos objevit? Známe 3 důvody, proč prozkoumat to Mrtvé

Už i jenom tato geografická výjimečnost předurčuje Mrtvé moře k zájmu cestovatelů. Pohnutek k jeho prozkoumání je ale mnohem víc. Co člověk, to důvod. My vám přinášíme tři, na kterých by se s námi většina návštěvníků zřejmě shodla.

Důvod první: Jedinečný ekosystém

Nejen zážitky, které si od Mrtvého moře odvezete, jsou neopakovatelné. Stejným výrazem bychom mohli označit i zdejší přírodní podmínky. Tou nejzajímavější je vysoká salinita vody. Způsobuje, že se můžete na hladině jezera vznášet „ve stavu beztíže” a číst si u toho třeba noviny. Voda je tak hustá, že i otočení na břicho vás bude stát slušnou dávku úsilí a za žádnou cenu se tady nezvládnete utopit. Mrtvé moře totiž nezabíjí, ale léčí – pohybové problémy nebo například lupénku. I když ryby a jiné organismy by s námi asi nesouhlasily, je by takhle slaná voda zabila hned. Proto tady kromě některých bakterií nenajdete žádný život.

Důvod druhý: Omezená záruční lhůta

Mrtvé moře napájí řeka Jordán. Z té se ovšem na jejím horním toku odčerpává tolik vody, že jezero nezvládá dostatečně zásobovat, a to pomalu vysychá. Jeho hladina každý měsíc klesne o 6 cm, a pokud by to tímto tempem pokračovalo dál, do roku 2050 vyschne úplně. Proto by se mělo začít s budováním kanálu, kterým se bude do jezera přivádět voda z Rudého moře. Což by sice mohlo zabránit poklesu hladiny, ale na jedinečný ekosystém Mrtvého moře by to podle některých vědců mohlo mít fatální dopad.

Důvod třetí: Další zajímavosti v okolí

Když vás přestane bavit vznášet se na hladině, kochat se tyrkysovou vodou a užívat si bahenních procedur, můžete se vypravit objevovat okolí. Příležitostí tu budete mít dost. Nejvýraznějším z okolních turistických cílů je 3 kilometry vzdálená pevnost Masada. Je zapsaná na seznamu památek UNESCO a až k ní můžete vyjet lanovkou. Pevnost nechal vystavět Herodes a sloužila jako obrana před Římany. Dnes si z ní užijete nádherné výhledy na Mrtvé moře a okolní přírodní rezervaci. Ta se rozkládá na obou stranách jezera a vznikla díky vysokému počtu rostlinných a živočišných druhů, na které tu můžete narazit. Jenom ptáků tu žijí stovky druhů, z větších zvířat třeba velbloudi, kozorožci nebo levharti.

Na závěr trochu praktických informací

Nabídka ubytování u Mrtvého moře je přístupná každému cestovateli. Najdete tu nocleh v různých cenových relacích, od skromných apartmánů až po luxusní lázeňské resorty. Třeba v letovisku Ajn Gedi, na jehož pláže denně přivážejí náklad léčivého bahna. Do Izraele se pak dostanete až dvakrát denně se společností EL AL Israel Airlines. Let do Tel Avivu trvá přibližně čtyři hodiny a výhodné zpáteční letenky pořídíte již za cenu okolo 5100 Kč. Cesta z letiště v Tel Avivu do letoviska Ajn Gedi vám zabere asi hodinu a půl.