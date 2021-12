Lyžování v Rakousku: Pohádková krajina, jedinečné zážitky a sníh zaručen

Lyžování v Rakousku má dlouhou tradici a názvy typu Innsbruck či Kaprun jsou známy i jedincům, kteří se o zimní sporty zajímají minimálně. Ledovce pokryté věčným sněhem umožňují lyžování po celý rok a na své si tu přijdou jak rodiny s dětmi, tak příznivci adrenalinu. Záleží jen na vás, zda se vypravíte na některou z klasických sjezdovek, které mají Rakušané vždy perfektně upravené, nebo zvolíte náročný terén pro freeride. Rakousko nabízí něco pro každého.

Dovolená pro celou rodinu

Síť lyžařských středisek začíná hned kousek od jihočeských hranic v regionu Horní Rakousko. Uprostřed nádherné krajiny plné jezer najdete hned sedm rezortů, kam se mohou bez obav vydat i začátečníci a rodiče s menšími dětmi. Například areál Dachstein West nabízí kromě 85 km sjezdovek a 190 km běžeckých tras také sáňkařské dráhy, výuková hřiště a možnost hlídání dětí. Nestane se tedy, že by někdo z rodiny na dovolené zůstal pozadu nebo se nudil.

Pokud se vydáte jižněji do Korutan, ocitnete se v kraji velkých výškových rozdílů, kde vrcholy mohutného pohoří dosahují nadmořské výšky až 3000 metrů, ale přitom jsou zde i nižší kopce vhodné k zimním procházkám a túrám. Mohou sem proto zamířit jak ostřílení lyžaři a nároční snowboardisté, tak turisté preferující mírnější terén. Korutany navíc bývají v zimě zalité sluncem, takže se možná i pěkně opálíte.

Hluboký prašan ve volné přírodě

Někomu už upravené sjezdovky zkrátka nestačí. Freeride na lyžích či snowboardu v lesích a mezi skalami se těší stále větší oblibě a rakouská střediska se trendu fantasticky přizpůsobila. Milovníci extrémní zábavy míří převážně do Tyrolska, kde se nachází hotový lyžařský ráj. Populární středisko St. Anton nabízí 200 km dlouhou freeridovou trať, o 100 km více volného terénu najdete v Zillertalském údolí. Proslulé jsou rovněž tratě na Stubaiském ledovci a ve výčtu by se dalo pokračovat. V Tyrolsku je kromě toho k dispozici řada instruktážních center, kde vám pomohou vaše freeridové schopnosti zdokonalit.

Nevšední zážitky v okolí Salzburgu

Veškeré zimní radovánky "pod jednou střechou" shrnují rezorty sdružené v komplexu Salzburger Sportwelt. Hravě se sem dostanete autem i hromadnou dopravou a splníte si zde všechny zimní sny. Kromě sjíždění sjezdovek různé náročnosti a freeridových tratí se tu dá také vyrazit na běžky, bruslit, sáňkovat, pochodovat na sněžnicích nebo si užít jízdu v saních tažených koňmi. Za vhodných klimatických podmínek se tu můžete vydat na let v horkovzdušném balónu a pokochat se pohledem na panenskou přírodu z ptačí perspektivy. Nechybí ani dětský koutek a Funpark se sněhovými překážkami.

Rakouské Alpy zkrátka nabízí širokou škálu radovánek a zpestří dlouhé zimní období o jedinečné zážitky. To vše uprostřed pohádkově zasněžené krajiny, kde si turisté užijí nejen nádherné výhledy, ale také proslulou rakouskou pohostinnost a chutnou kuchyni. Sezona navíc trvá až do dubna a výše položená střediska mají co nabídnout i během léta.