Za hornickou tradicí středních Čech

Největší chloubu představuje těžební stroj z roku 1905, vyrobený firmou Ringhoffer v Praze. Původně to měl být lodní parní stroj, ale protože si ho odběratel nevzal, dostal se na Mayrau a od té doby svou funkci plnil bez větších oprav až do roku 1997. Kdyby se těžilo dál, sloužil by i nadále, je totiž stále plně funkční. Mimořádnou pozornost si zaslouží i další dva dochované těžní stroje: MAG Ruston Praha systému Koeppe ze stejného roku a také elektrický těžní stroj Škoda z roku 1932.

Hornické muzeum v Příbrami bylo založeno v roce 1886 a je největším hornickým muzeem v České republice. Návštěvníkům nabízí více než 40 stálých expozic v památkově chráněných dolech a hornických chalupách. Výstavy umístěné v originálních provozních objektech přibližují historii příbramského regionu. Ševčinská šachta vznikla na místě středověkého dolu pocházejícího ze 16. století a v rámci její prohlídky se můžete svézt hornickým vláčkem, důlním výtahem, nebo sjet do dolu po skluzavce. Součástí expozice je tako historická důlní technika. Muzeum mimo jiné přibližuje havířský folklor v původní hornické chalupě ze 17. století a mineralogicko-geologické sbírky. Nedávno se muzeum rozrostlo o areál bytízské šachty, jediný dochovaný areál uranového dolu na našem území. Na jeho zpřístupnění se však zatím pracuje, a není proto možné jej navštívit.

Chrustenická šachta patřila svého času k největším a nejvýznamnějším dolům západně od Prahy. Sahala do hloubky 426 metrů po povrchem a za sto let tu bylo vytěženo bezmála 8 milionů tun rudy. V 60. letech zatopila většinu ze 47 kilometrů chodeb a štol spodní voda. V současnosti sem pravidelně jezdí cvičit potápěči Integrovaného záchranného systému. Pro návštěvníky je zpřístupněno několik stovek metrů chodeb a nepřeberné množství exponátů. Několik těžebních strojů je stále funkčních a je možné vidět je v provozu. Nejmenší si pak jistě užijí jízdu důlním vláčkem. Samotný chrustenický důl je velkým lákadlem pro filmaře – točilo se zde několik pohádek i filmů a videoklip k písni Diamonds From Sierra Leone tu točil známý rapper Kanye West.



