15 zemí, 15 názorů: Jak vypadá vysněná fit postava?

Argentina, Chile, Čína, Itálie, Mexiko, Nizozemsko, Nigérie, Peru, Filipíny, Rumunsko, Srbsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Ukrajina a USA. Těchto patnáct států bylo osloveno společností, která se zabývá prodejem fitness produktů. Respondenti měli možnost proměňovat počítačový model 28leté ženy podle představy, která se jim spojí s označením „fit tělo“.



Na první pohled se zdálo, že se všichni shodnou na štíhlého pasu a plochém bříšku. Nicméně výsledné obrázky ukazují, že v detailech se od sebe postavy liší.



Zatímco Mexiko, Čína, Argentina, Nizozemsko a Nigérie preferují větší ňadra, v USA dávají přednost atletické postavě s viditelnými svaly. V Číně je postava velmi drobná se zaměřením na vyrýsované „buchtičky“ na bříšku – respondenti zde opravdu ztenčovali každou část modelu.



V Mexiku byl kladen důraz na širší boky, což je pro místní symbolem ženství. Kromě Mexika pak i respondenti z Peru, Nizozemska a JAR přidali více na objemu v oblasti zadečku. Svaly v oblasti ramen preferuje pouze USA, Španělsko a Itálie. Argentina naopak přidávala v bocích a na stehnech.



„Silnější spodní část těla se objevovala v Mexiku, Nigérii, Peru, ve Španělsku a v USA, kde téměř neexistovala mezera mezi stehny,“ zní závěry studie.



Zjistilo se, že lidé si nespojují fit postavu jen s ideálními proporcemi. Často cvičí proto, aby unikli povinnostem, stresu a nastartovali cestu za zdravějším životním stylem.



A co konkrétně řekli ke změnám na modelu respondenti z jednotlivých zemí?



Argentina

„Argentina je doslova zavalena reklamou na štíhlost. Celebrity a média vytvářejí obraz ´zdravé´ ženy ve spojení s tělem, které na sobě nemá téměř žádný tuk. Trh podporuje vysokou spotřebu potravin s nulovým tukem, nulovým cukrem a nulovými kaloriemi. Hlásá, že tato cesta je lepší než dát přednost přírodním produktům. Cvičí se až do extrému a výkyvy na váze se neodpouštějí.“



Čína

„V Číně se na cestě za dobrou kondicí pracuje na vnitřní síle a štíhlém vzhledu. Ideál krásy se zakládá na vypracovaných břišních svalech a vytvarovaných dlouhých nohách.“

Chile

„V Chile se ve fitness drží svého velkého vzoru - Američanů ze Severní Ameriky. Často napodobují i vše, co se točí kolem evropských standardů krásy, a to navzdory tomu, že zdejší ženy nemají dostatečnou výšku postavy, barvu pleti nebo typ těla.“

Filipíny

„Zaměřil jsem se na úpravu v oblasti ramen, které mají oproti originálu objemnější tvar. Ruce, nohy a břicho jsou naopak štíhlejší.“



Itálie

„Italská fit žena si zachová štíhlost a posiluje svaly. Její směr je ale stále vypadat přirozeně a mít ženské křivky, proto se rozhodně nesnaží mít viditelně vypracované bicepsy.“

Jihoafrická republika

„Ženy chodí do fitness pro udržení štíhlosti a jemné zpevnění v oblasti rukou, nohou a ABS. Velmi přitažlivým je u nás pevný a kulatý zadek a spíše menší prsa.“



Mexiko

„Podle Mexičanů chodí fit žena pravidelně do tělocvičny a drží dietu. Má atletickou postavu, pevné nohy, zadek a prsa. Ale protože všechny sexy ženy u nás mají široké boky, na modelu nemůžou chybět.“



Nizozemsko

„Zpevněné nohy, zadeček a také trochu tenčí pas, čímž se opticky rozšíří ramena.“



Nigérie

„U nás je kondice spojena s trochu většími proporcemi v oblasti boků a stehen, celkově spíše atletická postava.“



Peru

„Fitness normy jsou v Peru hodně podobné s těmi celosvětovými. Ženy si dávají pozor na to, co jedí, a prostřednictvím pohybu se snaží získat sílu, a hlavně chtějí vyrýsovat postavu. Hodně se při cvičení zaměřují na bříško a celkově spodní část.“



Rumunsko

„Ženy v Rumunsku se hodně starají o to, jak vypadají. Snaží se působit vždy perfektně od hlavy až k patě. Jsou většinou opálené a za každých okolností mají make-up. Být v kondici pro ně znamená zapracovat na tvaru svého zadku, ABS a horní části těla.“



Srbsko

„Pěkně vypadající dívka v Srbsku má hezky vytvarovanou postavu, aniž by přehnaně cvičila nebo si upírala jídlo. Je hezké, když její postava je zpevněná, ale svaly nejsou přehnaně vyrýsované.“



Španělsko

„Španělky, které se dají označit, že jsou v kondici, cvičí každý den nebo si dají třikrát až čtyřikrát v týdnu běh na deset kilometrů. Myslí na zdravé jídlo a věnují se sportům, které je posilují v jejich výkonu.“



Ukrajina

„Atletická, rozhodně ne příliš hubená postava. Štíhlý pas a širší boky.“



USA

„Původní ideál ženy se dnes mění na postavu, na které je videlná svalová hmota. Obličej má pevnější strukturu a celkově se dá tělo označit spíše jako atletické než štíhlé.“

