33. zimní olympijské hry v Jižní Koreji se pyšní nejčernější budovou na světě

Stěny, které jsou 10 metrů vysoké a 35 metrů dlouhé, mají na povrchu několik nástřiků Vantablack VBx 2, který je variantou laku Vantablack. Vantablack VBx 2, vyráběný firmou Surrey NanoSystems, absorbuje viditelné světelné zdroje, což má za následek pocit nejtemnější temnoty.

Problém originálního Vantablacku, což je nejčernější známá látka, která absorbuje až 99,96 % viditelného spektra, je obtížnost aplikace na povrchy.

Vantablack je přitom složen z milionů vertikálně uspořádaných uhlíkových nanotrubic, každé o průměru zhruba 20 nanometrů (přibližně 3500krát menší než šířka lidského vlasu) a o délce 14 až 50 mikronů (1 mikron = 0,001 milimetrů). Ve chvíli, kdy světlo pronikne do tohoto „lesa“ nanotrubic, dostane se do pasti a rozptýlí se jako teplo.

Pohled do hlubin vesmíru

Původní metoda potahování materiálu vantablackovými nanotrubicemi se neobešla chemického ukládání výparů, díky čemuž se absorbovala téměř všechna viditelná, infračervená a ultrafialová světla.

Surrey NanoSystems vynalezl postřikovatelnou verzi, která zablokuje pouze viditelné světlo, a nanotrubice v náhodném uspořádání; a VBx 2, což je verze Vantablack pigmentu, která vůbec nepoužívají nanotrubice, ale může být použita pro komerční aplikace.

A právě tato metoda byla využita při nástřiku pavilonu Hyundai v Pchjongčchangu. Ten je tvořen z tyčí, které jsou zakončeny malými LED diodami, jenž vyčnívají z tmavé parabolické křivky všech čtyř stran a vytvářejí dojem hvězd.

"Z dálky má pavilon podobu okna, kterým hledíte do hlubin vesmíru," řekl Khan. "Když se k němu přiblížíte, tento dojem se ještě zintenzivní. Takže když vstoupíte do budovy, máte pocit, jako byste se dostali do oblaku temnoty."

Uvnitř čistě bílá a 25 000 kapek za minutu

Jakmile projdete úzkou tmavou chodbou, zjistíte, že vnitřek pavilonu je barevně zcela opačný - čistě bílý a lesklý, vyrobený z umělého kamene Corian, který se často používá na kuchyňské desky. Celá místnost je vodní instalací s 25 000 vodními kapkami za minutu proudícími přes různé povrchy.



Haptické senzory umožňují návštěvníkům interakci s instalací, mění rytmus kapiček, které se potkají a proudí až k centrálnímu jezeru, které se vypouští a opět se objeví a opět se vypustí.

"Instalace připomíná pulzující město viděné z vesmíru," vysvětluje architekt Asif Khan. Obě části pavilonu odkazují na nejnovější technologii - generaci vozidel s pohonem na vodík, které mají stejnou šanci jako vodík obsažený ve svítících hvězdách i ve vodě.



"Jakmile se vaše oči při vstoupení do pavilonu přizpůsobí, na okamžik zažijete pocit, že malé kapky jsou na dosah vzdálených hvězd," řekl Khan.

Během stavby pavilonu se musel tým vypořádat s teplotami v Pchjongčchangu, které se pohybovaly mezi minus 15 a minus 25 stupni Celsia.

"I vzhledem k extrémně silným větrům to bylo velmi náročné prostředí pro práci. Při stavbě olympijského parku ale nemáte čas dělat chyby - vše musí být rychlé a perfektní," přiznal architekt Khan.

Mohlo by vás zajímat: