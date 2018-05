Archeologové objevili v Egyptě 4400 let starou hrobku

Hrobka byla nalezena při výkopových pracích na západním hřbitově v Gíze, kde jsou umístěny hrobky vrcholných úředníků starého království objevených předchozími archeologickými misemi od roku 1842.

Pravděpodobně patřila ženě známé jako Hetpet, která byla v době 5. dynastie velmi vážená. Byla kněžkou bohyně plodnosti Hathor, která pomáhala ženám při porodu. Přestože její mumie nebyla zatím objevena, Hetpet patří ke známým postavám egyptského starověku.

„V roce 1909 byly ve stejné oblasti nalezeny artefakty patřící Hetpet. Ty si můžete prohlédnout v berlínském muzeu,“ řekl ministr pro památky Khaled al-Anani.

V hrobce archeologové našli nástěnné malby v dobrém stavu, které zobrazují kromě Hetpet i různé scény z lovu či rybaření. Na malbách nechybí ani opice, která byla v tehdejších dobách běžně chována jako domácí zvíře.

Archeologická mise byla v oblasti zahájena vloni v říjnu a od té doby je velmi úspěšná. „Jde o velmi slibnou oblast, a proto věříme, že brzy objevíme další skvosty egyptské historie. To, co vidíme nad zemským povrchem, není ani 40 % toho, co se ukrývá pod zemí," řekl archeolog Al-Waziri.

Al-Waziri věří, že Hetpet měla další hrobku a právě probíhají intenzivní výkopové práce k jejímu nalezení.

Archeologické objevy by měly pomoci posílit cestovní ruch, který výrazně klesl následkem dramatického střídání politické moci v roce 2011. Zatímco v roce 2010 Egypt navštívilo 15 milionů lidí, v roce 2016 jich bylo už jen 6,3 milionů.

Země doufá v posílení po otevření nového Velkého egyptského muzea o rozloze 480 000 metrů čtverečních, které slibuje vystavení přes 100 000 artefaktů. Muzeum se začalo stavět už v roce 2002 a bude stát jen dva kilometry od pyramid v Gíze. Návštěvníci v něj projdou časovou osou napříč historií starověkého Egypta.

První část muzea by měla být otevřena již letos, oficiální zahájení se plánuje na rok 2022.

