Neznámou pyramidu uprostřed pouště našel Google. Anebo to bylo jinak?

Na začátku září obletěla svět zpráva, že americká vědkyně objevila v Egyptě doposud neznámou pyramidu – a to pouze tím, že si pořádně prostudovala fotografie Google Earth. Tuto informaci otiskla prakticky veškerá světová i česká média; my ne – přišla nám trošku přitažená za vlasy. Jsme teď dost rádi, ukázalo se totiž, že všechno je jinak.

Například server iDnes napsal: „Americká vědkyně Angela Micolová tvrdí, že pomocí aplikace Google Earth objevila v Egyptě několik objektů, které by mohly být "ztracené pyramidy". Její zjištění ale ještě musí prověřit archeologové. objevu učiněném na satelitních snímcích informovala stanice al-Arabíja. Micolová našla v Horním Egyptě čtyři náspy. Jeden z nich má při bližším pohledu plochý vršek a zvláštně symetrický trojúhelníkový tvar, na kterém se ovšem značně podepsala eroze. Druhé místo, kde by se případně mohly nalézat ztracené pyramidy, leží asi 145 kilometrů na sever. Nachází se několik kilometrů na východ od starobylého města Dímaí. Náspy mají stejnou barvu jako zdi v Dímaí, které byly postaveny z hliněných cihel a kamene. Micolová o svém nálezu informovala egyptology, aby případně mohli zjišťovat, zda skutečně jde o pyramidy. Musejí ale provést průzkum přímo na místě."

Pravda je v knížkách

Editor stanice NBC, který se věnuje vědeckých zprávám, si na tuto novinku posvítil. Alan Boyle obtelefonoval pár egyptologů a zjistil, že o místě vědí už nejméně od 20. let 20. století. Útvary ve tvaru pyramidy leží nedaleko města Dímaí poblíž oázy Fajjúm. A opravdu zde kdysi vládli faraoni, konkrétně dynastie Ptolemaiovců. Boyleovi tuto informaci potvrdila italská egyptoložka Paola Davoliová. Podle ní tyto struktury rozhodně nejsou pyramidami – to je ostatně vidět velmi rychle, pokud se podíváme na fotografie pořízené z blízka. Podle italské vědkyně by spíše mohlo jít o strážní věže, ale mohlo by se jednat také o hrobky.

Tipovat si ale jen podle fotografií nebo záběrů ze satelitů je podle ní neseriózní a nevědecké, proto už řadu let plánuje expedici, která by je prozkoumala detailně s pomocí nejmodernějších archeologických technik. Proto už od roku 2001 usiluje o spuštění projektu Soknopaiou Nesos. V jeho rámci už archeologové a egyptologové prozkoumali řadu méně známých nalezišť. Teď si brousí zuby na Dímaí.

Alan Boyle o „pyramidách“ píše: „Na satelitních snímcích se Micolové jeví jako pyramidy poškozené erozí. Ale zblízka už vypadají spíše jako hromady kamení nebo kamenné drtě. Ta největší by mohla být stavbou se čtvercovou základnou.“ S realitou editor konfrontoval i „objevitelku“ Micolovou. Ta mu ale napsala: “Protože místo ještě nebylo archeologicky popsáno, nikdo nemůže říct, že to není pyramida.“

Kdo jsou pyr-idioti?

Blog Life Little Mysteries zase cituje emeritního profesora egyptologie Jamese Harrella, který dříve přednášel na univerzitě v Toledu. Ten si nebral takové servírky jako italská archeoložka a Micolovou označil za pyr-idiota. "Zdá se, že Angela Micolová je jedním z takzvaných pyr-idiotů, kteří vidí pyramidy na každém kroku. Její pyramidy z Dímaí a Abú Sidhunu jsou příklady přirozených kamenitých formaci, jež může za pyramidy označit jen někdo zcela nezatížený znalostí archeologie, egyptologie nebo geologie. Jinými slovy – její pyramidy jsou jen zbožným přáním ignoranta s přehnanou fantazií.“

Mínění jiných expertů není tak tvrdé ani odsuzující. Sledování satelitních map je podle nich skvělé v odhalování anomálií - ovšem nehodí se téměř vůbec na to, aby někdo pomocí nich posuzoval, čím dané místo doopravdy je. Amatéři by v sobě měli najít více pokory, když hodnotí záležitosti, jimž příliš nerozumí. Když se taková neověřená zpráva, jakou vypustila do světa Angela Micolová, rozšíří, vrhá to na obory jako je egyptologie nepříliš pozitivní světlo…

