Mnozí detektoráři drancují českou historii. Pomoci má zákon

S detektory kovů se nyní chystají vyrazit archeologové do okolí hradu Helfštýna na Přerovsku. Zachránit hodlají to, co ještě nestačili vybrat nelegální hledači pokladů. "Odborníci podobným způsobem objevili cenné nálezy už přímo na hradě, nyní se vydají za jeho hradby," řekl přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

Archeologové na středověkém Helfštýně podobný preventivní průzkum s detektory prováděli už před několika lety. "Lokalita je přímo ohrožena, zájemci s detektory tam jezdí deset nebo 15 let. Snažíme se zjistit, do jaké míry bylo zázemí hradu zasaženo nelegálními hledači," uvedl. Odborníci se chystají v okolí hradu vytyčit pásma, která poté detektory podrobně prozkoumají. "Cílem je zachránit tyto věci tak, aby skončily, tam, kde mají, ve sbírkách Muzea Komenského v Přerově," doplnil Schenk.

Kdo s koho?

Archeologové s detektory kovů již procházeli prostory uvnitř hradu při záchranném průzkumu na Palácovém nádvoří. Tehdy se jim podařilo nalézt například projektily do kuše, zlomek hákovnice, drobné stříbrné mince, ale i olověné obchodní plomby z období pozdního středověku či železné harpuny.

S nelegálními hledači pokladů se potýkají odborníci i jinde. "Situace je špatná, stačí se podívat na weby, co se z vykradených lokalit nabízí. Jednou z mála možností je prostě soutěž, kdo toho s detektory v ruce najde dřív," řekl archeolog Richard Zatloukal z Národního památkového ústavu v Olomouci. "Například v Modřicích jsme před několika lety našli nádherné, bohaté pohřebiště. Detektoráři čekali, až skončí pracovní doba a na lokalitu vyráželi. Sypala se na místo třeba hlína, aby to nestačili do rána vyhrabat, přesto byla třetina hrobů vykradena," posteskl si.

Bezzubý zákon

"Pokud někdo hledá v okolí archeologické lokality nebo kulturní památky, je to nelegální. Cokoli, co se v těchto místech pod zemí najde, z legislativy patří státu," řekl Schenk. Podle Zatloukala metoda získávání nálezů pomocí detektorů není v zákoně zmíněna, legislativa je tak nejasná.

Pomoci má novela, jež má radikálně omezit rabování archeologických vykopávek. Český rozhlas uvedl, že novelu, na níž pracoval 20členný tým archeologů, architektů i zástupců krajských samospráv, posuzuje ministerstvo kultury. Novela zpřísňuje postihy za nelegální prohledávání míst vykopávek s detektory kovů. Podobný zákon začal v září platit na Slovensku. Hledačům pokladů s detektory kovů hrozí až deset let vězení.

Lidé s detektory kovů se začali hojnějit podle odborníků na místech vykopávek zhruba před 25 lety. Využívají k tomu nejmodernější techniku v hodnotě několika desítek tisíc korun.

