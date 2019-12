Ambuluwawa Tower – ukrytá srílanská věž v oblacích

Tato pozoruhodná bílá spirálovitá věž ve tvaru kuželu, která připomíná buddhistickou stupu o výšce 48m je viditelná z mnoha míst a nachází se asi 8 – 10 km od města Gampola, na samotném vrcholku hory. Samotný vrchol je mezi místními obyvateli dobře známý, jelikož představuje orientační bod daného regionu.

Ambuluwawa je tedy jediný srílanský vrchol, který je obklopený dalšími horami a dominuje místní krajině neuvěřitelným množstvím krásy. Za jasného dne je odtud také úchvatný výhled na pohoří Hathana, Hunnasgiriya a hory v okrese Nuwara Eliya. Pohoří Hathana je známé především jako domov pro mnoho cestovatelů i dobrodruhů, kteří se k němu často vydávají.

Málokdo ale ví, že Ambuluwawa je známé multináboženské centrum neboli také často označována jako biologický komplex rozmanitosti, který představuje nejen vysokou úroveň environmentalismu, ale především kulturní a náboženskou rozmanitost. Též časté označení ´multikulturní´ poukazuje na dokonalou harmonii a jednotu mezi místními obyvateli od samého začátku. Jasně dává najevo, že to není pouhé poutní místo pro zdejší Buddhisty, ale návštěvníkem se může stát každý bez ohledu na to, jaké náboženství vyznává.

Cesta vede k velké bráně, která umožňuje návštěvníkům vstup dle pravidel bez obuvi, ale toto pravidlo není pro turisty nutností. Na vstupní bráně jsou vyobrazeny symboly všech čtyř náboženství, která představují hlavní význam duchovní rozmanitosti.

Ambuluwawa je přezdívána i jako buddhistický chrám, v jehož blízkosti se nachází velká zahrada s malým hinduistickým chrámem, kovilem, muslimskou mešitou i křesťanským kostelem. Proto lidé všech náboženství navštěvují tuto horu a označují ji za symbol harmonie a jednoty na Srí Lance.

Vstup do areálu stojí 300 rupií/osobu a na místo chození pěšky se klidně můžete k místu pohodlně vyvézt tuk tukem.

Výšlap na kopec a následné lezení na samotný vrchol věže není nijak náročný. Jedinou nevýhodou je úzké točící se 48m dlouhé schodiště, po kterém se šplhá až nahoru.

Stoupající struktura stupy ze středu otevřeného hlediště monopolizuje celý komplex. Samotné šplhání je tak trochu dobrodružné se vzájemným respektem k ostatním turistům, kterým se po cestě nahoru musíte umět opatrně vyhnout. Výhled z věže je velmi malebný a panoramický na vodní kamenné parky s rybníky, hory a kopce. Nebeskou atmosféru už pak jen podtrhují plující a běžící oblaka nad hlavou s nekončícími a ohromujícími výhledy.

Zdejší příroda je zde absolutně netknutá a velmi rozmanitá, okolí se skládá ze stálezelených lesů, kvetoucích rostlin i lián. Z korun stromů vane neskutečná síla a čerstvý vzduch.

V zahradě celého komplexu se mimo jiné nachází strom ´Bo´, který stojí na opačném konci zahrady a byl vypěstován ze stromu posvátného Sri Maha Bodhi z Anuradhapury.

Dominantou zahrady je proto velká stojící socha Buddhy, která se tyčí vysoko na nejvyšší úrovni, zatímco pod ní stojí pavilon se schody vedoucími dolů. Na druhém konci komplexu se nachází vyhlídková budova, která poskytuje úchvatný výhled do okolí. V této památce se nachází druhé schodiště, které připomíná tvar hvězdy. Památky, které jsou k vidění ze samotného vrcholu věže Ambuluwawa, pak vypadají zcela miniaturně a město Gampola je jako její vzdálená ozvěna. V okolí se také nachází až 200 rostlin, které se rozdělují téměř do 80 druhů. Jednu z řad tvoří i velmi léčivé rostliny jako jsou např. Iramusu, Muva Kiriya a Nawa Handi.

Centrum pro biologickou rozmanitost Ambuluwawa bylo slavnostně otevřeno v roce 2009 bývalým premiérem Srí Lanky - Dissanayake Mudiyanselage Jayaratne, populárně známým jako „Di Mu“, který se narodil poblíž Gampoly. Svatyně Ambuluwawa je díky němu udržovanou památkou pod vedením Úřadu pro rozvoj a ochranu přírody. Snadno se také k tomuto místu lze dostat z původního královského města Kandy.

Některé z nejlepších výhledů, které můžete ze samotné věže obdivovat jsou:

na jihu – Sri Pada nebo Adamova hora (Adam´s Peak)

na severu – pohoří Knuckles

na západě – Bathalegala nebo Bible Rock

na východě – hora Piduruthalagala

To je jeden z mnoha důvodů, proč chrám láká k návštěvě všechny milovníky přírody a milovníky buddhistické architektury či náboženských míst. Je to také ideální místo, kam se vydat na aktivní výlet za turistikou s rodinou a dětmi či přáteli.

TIP: Vydejte se na zájezd na Srí Lanku a poznejte místní kulturu, přírodu a památky. Na Srí Lance můžete relaxovat a také poznávat.

Nejen samotné okolí Ambuluwawy láká k návštěvě, ale poblíž se nachází i další historická místa. Například město Gampola ležící uprostřed centrální vysočiny země, nedaleko Kandy, kde se nachází nejdelší socha Buddhy v jižní Asii - chrám Saliyalapura. Během starověku bylo toto město jedním z hlavních měst, kde v zemi vládl král Buwanekabahu po dobu 4 let, v polovině 14. století.

Historici se snažili od pradávna odhalit značné množství informací, týkajících se zdejšího života z dob Gampolové éry. K největšímu počtu informací vedou tři nejslavnější chrámy a starověké kamenné skripty.

Socha Buddhy a chrámy poukazují na jihoindický vliv a na pozoruhodná umělecká díla a styl doby. Jeden z těchto chrámů vlastní i velkou sbírku řezbářství, který žádný takový chrám na Srí Lance nemá. Je to město s velkou historickou hodnotou a poskytuje turistům pohled do kulturní minulosti Srí Lanky.

V Gampole se také nachází krásné muzeum pod názvem ´Tea Plantation Workers Museum and Archiv´. Jedná se o první muzeum a archiv všech pracovitých dělníků na čajových plantážích. Muzeum bylo založeno Institutem sociálního rozvoje v roce 2007. Nachází se ve sta let staré liniové čtvrti, ve starém panství Old Peacock´s Estate v Paradeka, v Gampola, na cestě směrem ke známé čajové horské oblasti Nuwara Eliya. Samotné muzeum a archiv dělníků neboli archiv všech sběraček čaje má za cíl chránit a uchovávat kulturní rané dědictví čajových plantáží. Muzeum představuje život rané doby ve čtyřech aspektech. Muzeum je pro veřejnost otevřeno od úterý do neděle 9:00 do 16:00.

K vidění jsou zde také unikátní sbírky artefaktů, jako jsou kulturní a rituální předměty, potřeby pro domácnost a veškeré náčiní, které dodnes používají ranní pracovníci na čajových plantážích . Další část muzea zahrnuje historickou fotogalerii nabízející pohled na historické prostředí čajového průmyslu včetně výroby kávy, kterou zde poprvé zavedli Britové, v letech 1826. Dále se zde také můžete dočíst informace o tamilském původů všech dělníků (sběraček čaje) pracujících na nádherných smaragdově zelených čajových plantážích.

V archivu jsou také dochované knihy a dokumenty včetně písemných lidových tradic, a dále poskytuje prohlídku z videových záznamů lidových tanců, které zobrazují širší spektrum rozmanitých aspektů celé plantážní komunity.