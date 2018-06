Už nejsme sami ve vesmíru?

Kromě velikosti totiž obíhá hvězdu Gliese 581 v tzv. obyvatelné zóně. A je vzdálena jen 20 světelných let v souhvězdí Vah.

Neznamená to, že na planetě skutečně život existuje. Ale vzhledem k tomu, že je třikrát větší než Země a obíhá své slunce ve „správné vzdálenosti“, mohl na ní život vzniknout. Znamená to, že vývoj života nezabrzdila ohromná gravitace. Nebo naopak není její gravitace tak malá, aby planeta nedokázala udržet atmosféru, kterou život pozemského typu potřebuje. Ani to však nezaručuje, že je na planetě poslední nezbytná ingredience - voda. Pravděpodobnost je však vysoká.

Naše zjištění přináší velmi přesvědčivé důkazy, že jde o obyvatelnou planetu,“ uvedl profesor astronomie a astrofyziky Steven Vogt a doplnil: „Skutečnost, že jsme byli schopni detekovat tuto planetu tak rychle a tak blízko nám říká, že existence planet, jako je tato, musí být opravdu běžné."

Zjištěné údaje jsou výsledkem jedenáctiletého vylepšování metod propátrávání vesmíru na W. M. Keckově observatoři na Havaji. „Vylepšené techniky v kombinaci se staromódním teleskopem přinesly revoluci při hledání exoplanet,“ vysvětluje Paul Butler z Carnegieho ústavu.“Naše schopnost nacházet obyvatelné světy je nyní omezena jen časovým rozvrhem našeho teleskopu.“

Vogt a Butler shrnuli výsledky svého pátrání v připravovaném vydání čaospisu The Astrophysical Journal .

U hvězdy Gliese 581 (rudý trpaslík třikrát menší než naše Slunce) byly již dříve zjištěny čtyři planety, po vylepšení metod byly odhaleny další dvě, což je zatím nejvíce z dosud pozorovaných mimozemských planetárních systémů. Oběžné dráhy planet jsou navíc téměř kruhové jako ve sluneční soustavě.

Nejzajímavější z nově odhalených planet má označení Gliese 581g, a je přibližně třikrát až čtyřikrát větší než Země a leží přesně ve středu obyvatelné zóny. Potenciálně může být obyvatelná i planeta označená písmenem „d“, která je však na samém okraji, blíž k hvězdě a vědci vedou spor o to, zda by tam mohl být při existenci velmi husté atmosféry život.

Planeta se přesto od Země odlišuje velmi zásadním způsobem - ke svému slunci je vlastní osou vlastně přišpendlena, takže je přivrácena pouze jednou stranou, a ta druhá tone ve tmě. Podle Vogta tak může na planetě existovat poměrně stabilní klima a nejpříhodnější pro život bude zóna na rozhraní věčného dne a noci.

Vědci odhadují, že průměrné teploty na planetě se pohybují od -31 do -12 stupňů Celsia ovšem tyto průměry vycházejí z široké škály teplot s rozdíly mezi odvrácenou a přivrácenou stranou. Gliese 581g bude mít v závislosti na složení 1,2 až 1,4krát větší průměr než Země.

