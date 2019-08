Belgie věrná tradici: Koně pomáhají s rybařením už 600 let

Vesnice Oostduinkerke zůstala jako jedna z mála věrná technice z 15. století. Využívá sílu koně k tažení rybářských sítí plných garnátů přes mělkou vodu, a to vždy hodinu před přílivem a poté po skončení přílivu.



Zatímco v minulosti se stejně tak lovilo v severní Francii, Nizozemsku či na jihu Anglie, dnes tento způsob lovu využívá několikrát týdně už jen 15 belgických rybářů. Tento unikát samozřejmě láká k návštěvě turisty z celého světa. Od prosince 2013 je navíc zapsán na seznamu UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva.



Poté, co koně, kteří váží kolem tisíce kilogramů, z moře vytáhnou plnou síť, rybáři obsah ručně třídí. Z krevet si nechávají pouze ty velké a menší vrací moři.



Rybáři však říkají, že rok, co rok vytahují kromě krevet stále více plastu. "Zároveň si všímají, že populace garnátů každý rok klesá a v sítích jim mnohem častěji uvíznou plastové lahve," říká Katrien Terryn, jejíž přítel Dominique Vandendriessche loví již dvacet let a dodává: „Myslím, že jsme v bodě, kdy se znečištění a plasty v oceánu stávají opravdu velkým problémem.“