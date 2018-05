Český úspěch! V Ústí se narodilo mládě ohroženého medvěda malajského

V polovině února došlo v zoologické zahradě v Ústí nad Labem k radostné události u medvědů malajských. Samice Barma přivedla na svět už své druhé mládě. Tím prvním byla samička Babu, která se narodila v červnu roku 2011. A proč jde o takový úspěch?

"Situace v chovu tohoto druhu je v evropských zoologických zahradách kritická. Momentálně je chováno 39 jedinců ve 20 institucích, ale většinou se jedná o zvířata přestárlá, za hranicí reprodukce. Z toho důvodu se za posledních sedm let v Evropě žádné mládě nenarodilo. Posledními mláďaty byla naše samička Babu a mládě narozené ve stejném roce v Tierparku Berlin," vysvětluje tisková mluvčí zoo Věra Vrabcová.

„K porodu došlo v ranních hodinách v pátek 16. února, ale již předchozí den byla samice neklidná a stále přecházela. Mládě nebylo vidět, Barma si je schovávala přitisklé u sebe na břiše, ale zato bylo slyšet. Je to tvoreček zcela závislý na mateřské péči, slepý, nemohoucí, velký zhruba 15 cm, porostlý krátkou tmavou srstí,“ popisuje chovatelka Klára Machoňová.

„Samice se tentokrát chová úplně jinak než po prvním porodu. Zdá se, jako by si mateřství více užívala. Tehdy se nechala nalákat na jídlo do sousední expozice, takže jsme mládě mohli zhruba každý týden kontrolovat, kdežto nyní zůstává stále s ním. Proto ani není možné v expozici uklízet. Krmení dáváme na hromádku přes mříže a ona si je většinou postupně odnese k mláděti. Snažíme se jí trochu přilepšovat. Její nejoblíbenější pochoutkou jsou banány, tvaroh a jogurt, ale krmná dávka je mnohem pestřejší – hroznové víno, kivi, hrušky, žlutý meloun, rajčata, dostává i vařená či syrová vejce nebo kuřata,“ dodává chovatelka.

Návštěvníkům se ukáže za měsíc

Ihned po porodu byl jeden z vchodů do pavilonu uzavřen a prostor před expozicemi medvědů malajských ohrazen. V ubikaci samice s mládětem je zhasnuté světlo. Kontrola probíhá pouze vizuální během ranního krmení, v ubikaci není možné ani provádět úklid. Všechna opatření zajišťují samici co největší klid a vedou k bezpečnému odchovu mláděte.

Zhruba po měsíci byl otevřen i druhý vchod do pavilonu a posunutí zábrany, ale neukáznění návštěvníci pravděpodobně stínění odhrnovali, protože po víkendu si Barma přestěhovala mládě do bezpečné vzdálenosti dál od skla.

"Proto je důležité, aby všichni návštěvníci zoologické mírnili svoji zvědavost a počkali až na okamžik, kdy mládě bude představeno veřejnosti,“ vyzývá mluvčí zoologické Věra Vrabcová. K tomu dojde pravděpodobně za měsíc, kdy bude mládě již samostatnější a samice se o něj nebude tolik bát. Nejprve dojde v návštěvnické hale k výměně zábrany za nízký plůtek a až se bude mládě bezpečně pohybovat, bude moci chodit i do venkovního výběhu.

Medvěd barmský potřebuje samotu a klid

„Úskalí chovu medvědů malajských spočívají hned v několika aspektech. Předně v minulosti nebyla respektována solitérnost tohoto druhu – harémový chov se ukázal jako naprosto nevhodný, protože u samic, zejména nepříbuzných, dochází k vzájemnému tlumení reprodukce. Tak jsme ztratili potenciál mnoha zvířat. Dalším faktorem je také klesající počet chovatelů, neboť vybudovat zařízení pro tento tropický druh v souladu s moderními poznatky je velmi nákladné a některé zoo tak raději zvolí do své koncepce některý z chladnomilných druhů. V neposlední řadě je tento druh velmi náchylný ke stresu, který často ústí v nesnášenlivost párů, potlačení sexuálního chování či patologickým změnám na reprodukčních orgánech," vysvětluje zooložka Petra Padalíková.

Přesto naděje trvá. V letošním roce by se měly sestavit dva další mladé páry v Edinburghu a Arnhemu. Právě do Edinburghu by se měla přesunout mladá samice Babu z ústecké zoologické.

