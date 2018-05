VIDEO: Medvědi bojují o život. Exkluzivní záběry grizzlyho, baribala nebo ledního medvěda

27. únor každý rok patří ledním medvědům. Měl by nám připomínat, že tato šelma se dostala na seznam ohrožených druhů - a to nikoli kvůli pytlákům, ale proto, že její životní prostředí se radikálně proměňuje. Globální oteplování způsobuje tání ledovců, a medvědům tak doslova taje půda pod nohama. Jejich přirozený domov mizí a oni se s tím jen těžko vyrovnávají.

Lední medvědi a grizzlyové: Medvědi na střeše světa

Tento dojemný film odhaluje rozdílné úspěchy samice medvěda ledního, samice medvěda grizzlyho a jejich novorozených mláďat v rychle se měnícím světě.

Zmenšující se arktický ledovec sice ztěžuje život medvědům ledním, ale grizzlyům na jihu přináší nové příležitosti. Kdysi nemohly být životy bílých a hnědých medvědů odlišnější. Dnes se v létě potkávají podél pobřeží a na ostrovech až téměř u severního pólu, a dokonce se kříží. Sledujte poutavý příběh o tom, jak se odedávna inteligentní a vynalézaví medvědi přizpůsobují teplejšímu podnebí. Fotogalerii z dokumentu najdete vlevo.

Věděli jste, že…

Medvědi lední to neměli jednoduché ani v dávné minulosti. Genetická analýza genomu medvěda ledního ale ukázala, že tento savec má za sebou o dost delší historii, než se předpokládalo. A během ní musel například čelit silnému oteplení. Snad mu tato zkušenost pomůže i v současném boji a dokážou vyhrát podobně, jako se jim to podařilo dříve. Úspěch z minulosti totiž vyhraný boj nezaručuje.

Analýza také dokázala, že medvědi lední se vyvinuli velmi rychle. Vědci se domnívali, že tento druh obývá planetu ne déle než 150 000 let a že se vyvinul v důsledku doby ledové. Nedávno však tým vědců v čele s Frankem Hailerem z Centra pro výzkum biodiverzity a klimatu ve Frankfurtu odhalil, že se medvědi lední začali oddělovat od medvědů hnědých už před 600 000 lety.

A tím to zdaleka nekončí… Poslední studie vědeckého týmu, v čele s Charlotte Lindqvistovou z Buffalo University, dokazuje, že medvědi lední se začali vyvíjet v období do doby před 4 až 5 miliony lety. Studie vychází analýzy genomu 23 současných medvědů ledních a z analýzy DNA izolované z čelisti ledního medvěda, jejíž datace spadá do období před 110 000 lety.

Vědci zjistili, že se lední medvěd opakovaně křížil s medvědem hnědým a velikost jejich populace se měnila. V dobách ledových populace prosperovala, v teplejších obdobích jejich počty klesaly - podobně jako se tomu děje dnes. Se zhoršujícími se podmínkami dochází k tzv. interbreeding, tedy k plození mláďat příbuznými rodiči, a to má samozřejmě dopad na životaschopnost mláďat a na budoucnost celé populace.

Medvědi brýlatí: Stíny lesa

Až donedávna byl jihoamerický medvěd brýlatý (Tremarctos ornatus) považován za plaché býložravé zvíře vlhkých tropických horských lesů v Andách. Místní farmáři z oblastí, kde medvědi brýlatí žijí, však tvrdí, že útočí na jejich dobytek a zabíjejí ho. Názory se diametrálně liší.

Někteří lidé stále věří, že až na hmyz jsou medvědi přísnými býložravci. Autoři dokumentu putují přes Andy, aby odhalili pravdu. Pátrají po důkazech a přináší rozhovory s farmáři i vzácné záběry medvědů v jejich přirozeném prostředí.

Věděli jste, že…

Medvědi brýlatí jsou ve srovnání s medvědy ledními docela malí. V kohoutku měří 70 až 90 centimetrů a délka těla je maximálně do 2 metrů. Samci váží maximálně 200 kilogramů a samice jsou tak čtyřikrát lehčí.

Tento medvěd je jediným svého druhu, který žije v Jižní Americe. Jiného medvěda tam nenajdete. Medvěd brýlatý s dalšími 3 druhy (medvědem ušatým, pyskatým a malajským) patří k nějohroženějším druhům medvědů - jejich počet poklesl až o 49 %. Další informace o ohrožení najdete na stránkách Mezinárodního svazu ochrany IUCN.

Zaříkávač medvědů se vrací

Ve výletním městě, kde na sebe narážejí turisté a medvědi, musí „zaříkávač medvědů“ udržet pořádek. Vydejte se do Mammoth Lakes v Kalifornii, kde nastává unikátní situace, když sem v létě dorazí turisté i medvědi baribalové, odpočatí po zimním spánku a dychtiví nabrat kila.

Tento dokument sleduje profesionálního krotitele medvědů Stevea Searlese během několika měsíců, kdy s využitím bezpečných metod zajišťuje koexistenci lidí a medvědů. „Zaříkávač medvědů“ je inspirující výpovědí o snaze jednoho muže zachránit medvědy a zároveň ochránit veřejnost.

Podívejte se na ty nejlepší záběry z dokumentu:

