Cestování s dětmi do zahraničí - tipy a zkušenosti

Proč cestujeme s dětmi?

Pro cestování s dětmi mám důvody hned tři. V prvé řadě jednoduše proto, že nechci cestování odkládat na „vhodnější“ období. Život se může změnit během několika sekund a kdo pak za mě objede celý svět? Dobrodružství zkrátka nepočká.

Druhým důvodem je především znečištění ovzduší na Ostravsku, kde žijeme. Několik měsíců smogu, nedýchatelný vzduch a tmavé dny strávené mezi zdmi bytu nejsou nic pro mě. To jsem věděla už po narození své první dcery Viktorky. Podobně jako stěhovaví ptáci proto odlétáme na zimu do teplých krajin, kde na nás čeká čistý vzduch a modrá obloha.

Posledním důvodem je naše podnikání. Pokud sledujete můj blog nebo fanpage, asi víte, že většina online kurzů Podnikání z pláže vznikla právě v plážových destinacích, kde také fotíme obsah pro sociální sítě. Cestování je zkrátka nedílnou součástí našeho podnikání.

Pokud vás zajímá, co děláme. Můžete si rovnou objednat knihu Podnikání z pláže. Anebo se podívat na to, jak se taková kniha píše. Stejně tak jsou součástí našeho podnikání knihy elektronické. Digitální publikace “Jak napsat e-book za 14 dní” patří mnoho let k bestsellerům.

A co na to batole?

Za vše asi mluví to, že se Jurášek po návratu z našich cest po Jižní Asii ptal po pláži. Ve svém věku jednoduše miluje volný prostor, pobyt venku a spoustu nových podnětů – a přesně tohle nabízí cestování s dětmi. Výsledkem je méně protivné dítě, které se jen tak nezačne nudit. Bonusem jsou nové podněty, které podporují jeho touhu učit se novým slovům i motorickým dovednostem. Objevování světa kolem oceníte i vy, jelikož trávíte se svým potomkem čas, aniž byste museli celé dlouhé hodiny stavět v dětském pokoji stavebnici lego.

Nikdy jsem tak neměla pocit, že bych cestováním Juráška o něco připravovala. Žije přítomností a nemá žádná očekávání o tom, jak by věci měly správně být. Přestože je to občas náročnější, spousta výzev člověka čeká i doma. A cestování baví nás i naše děti.

Jak zvládnou dlouhé let

Děti v letadle bezpochyby patří mezi nejčastější strašáky všech cestujících. Dítě řvoucí v letadle je však trochu stereotypní představa – Juri zatím letěl 55krát a ani jednou let neprořval. A rozhodně není žádné mimořádně klidné dítě; jednoduše dodržujeme několik základních pravidel.

Cestujeme v noci = dítě let prospí.

Kojení na cestách = prso je skvělým pomocníkem při uspávání i uklidňování.

Pohádky v mobilu nebo tabletu.

Spěte, když spí vaše dítě.

Do ničeho dítě nenuťte.

Nevybírejte letenky podle ceny, ale podle délky letu a pohodlí.

Na přesuny po letišti přibalte odrážedlo.

Kde se ubytovat s dětmi?

Zatímco při cestování s jedním dítětem vám vystačí běžný hotelový pokoj, problém nastává, pokud máte dětí více. My dáváme přednost AirBnB, přes které si můžete pronajmou domy, byty či vily, a to mnohdy za lepší než v hotelu. Máme s AirBnB skvělé zkušenosti.

Velkou výhodou je především vlastní kuchyň a více prostoru, než vám za stejné peníze nabídne hotel. Vlastní kuchyň oceníte nejenom vy, ale i vaše děti, které mohou být občas pěkně vybíravé. A jelikož lokální jídlo mnohdy nebývá pro děti vhodné, na výletech se nám osvědčily také přesnídávky a kapsičky, které si na cesty vozíme z Česka. Nejednou nás zachránila také vajíčka natvrdo, která jsou výživná a zaručeně zaženou hlad.

Co si přivézt z Česka?

Pokud na rozdíl ode mě nepoužíváte EKO švédské plínky, ale klasické Pampers, máte vyhráno – koupíte je úplně všude od nepálských hor po zapadlou barmskou vesničku. My kromě plínek vozíme také zmiňované přesnídávky, a především prací prášek. Zejména ty, které jsou dostání v Asii, nebývají příliš vhodné pro dětskou pokožku a často ani nevyperou skvrny.

V případě, že vyrážíte do USA, po Evropě či do Dubaje, nic extra potřebovat nebudete. Prakticky všechno koupíte na místě za podobné ceny jako u nás.

Očkování, nemoci a hygiena

Možná vás při cestování děsí nemoci, jako je zika, malárie či horečka dengue. Stačí se však podívat na statistiky a zjistíte, že je větší šance, že si dítě přiveze žloutenku z dětského tábora než z cest po Thajsku.

Na cestách do tropů u nás respekt vzbuzují zejména komáři, kteří přenáší řadu nemocí. Naštěstí se dá nepříjemným štípancům a případným následkům předcházet:

Mažte se (ideálně lokálními) repelenty, především při východu a západu slunce.

Dbejte na to, aby se komáři nedostali dovnitř ložnice.

Dejte přednost ubytování s moskytiérami.

Cestujte v období sucha.

Podobná základní pravidla je vhodná dodržovat i z hlediska hygieny:

Nepijte vodu z kohoutku.

Používejte balenou vodu (i na čištění zubů).

Častěji si myjte ruce a nejezte na podezřelých místech.

Volte kvalitnější hotely a domy, které působí čistě.

Před cestou užívejte probiotika a vitamín C.

Nebojte se změnit plány v případě zdravotních problémů.

Co se týká očkování, to už záleží jak na vašem vlastní zvážení rizik, tak konkrétní zemi, do které cestujete. Povinná a doporučená očkování hledejte v relevantních zdrojích, jako je například WHO, ne v marketingových materiálech očkovacího centra.

Připravte se na to, že z vašeho dítka bude celebrita

Pokud se s dětmi vypravíte mimo Evropu, připravte se na zájem o své potomky. Zejména Asiaté jsou z evropských dětí na větvi – smějí se na ně už z dálky, chtějí se ním vyfotit či si ho ponosit. Snadno získáte pocit, že je váš potomek hotová celebrita. K dětem jsou však vstřícní také v USA či jihoevropských státech. Opatrnější buďte ve Francii nebo Velké Británii, kde vás na některých místech, jako jsou restaurace či památky, s dětmi příliš nadšeně vítat nebudou.

Jak na pohodové cestování s dětmi?

V prvé řadě přijměte, že cestování s dětmi je jiné než bez nich. Zkrátka se musíme přizpůsobit jejich rytmu. Zatímco nás zajímaly prastaré chrámy, Jurášek si užíval spíše hraní písku před nimi. Řešením bylo se jednoduše prostřídat v prozkoumávání chrámu, zatímco druhý z nás si hrál s Juráškem a traktory.

Počítejte také s tím, že treky a túry budou o něco časově náročnější. Naplánujte si všechno tak, abyste nemuseli sebe i své dítko zbytečně hnát. Přizpůsobte svůj rytmus životu dítěte a odměnou vám budou nezapomenutelné zážitky, které se vám zaryjí hluboko pod kůži.

Zároveň však nezapomínejte ani na své vlastní potřeby. Dvojnásob to platí v případě, že podobně jako my na cestách i pracujete. Když víme, že nás čeká při cestování opravdu hodně práce, přibereme na cestu babičku, která Juráška pohlídá, zatímco se věnujeme natáčení či jiné práci. Z cestování se tak občas stane o opravdová dovolená! Pokud cestujeme sami, v hlídání se většinou prostřídáme, případně vytáhneme iPad.

Kam cestovat s dětmi?

Vyrazte tam, kam vás to zrovna táhne. Každá destinace nabídne něco trochu jiného, a záleží tak čistě na vás, kam byste se chtěli podívat. Pokud se podobně jako já dřív bojíte cestování mimo Evropu, začněte bezpečnými destinacemi, jako je například Mauricius. Nenarazíte tady na žádný nebezpečný hmyz, hady ani nemoci.

Velice oblíbenou destinací je také Bali, a ačkoliv není úplně baby-friendly, děti se přizpůsobí. Cestovatelům s dětmi je nakloněné například Thajsko, připravte se však na větší množství turistů. O něco méně frekventovanou, ale lehce dobrodružnější destinací je například Barma, Nepál či Bhútán. Dokonalé pláže na vás čekají v Karibiku či na Floridě. A pokud máte trochu větší rozpočet, proč nevyrazit do Dubaje?

Vyrazte i sami

Přestože nemá cenu s cestováním čekat, až děti vyrostou, čas od času je fajn vyrazit na cesty bez nich. I my to občas děláme – děti si mezitím užijí čas u babičky s dědou. Sami však uvidíte, že cestování s dětmi má své kouzlo a vytvoříte si díky němu nezapomenutelné vzpomínky.

Pokud vás zajímají další rodiny, které cestují s dětmi. Vyhledejte si je podle fráze “cestování s dětmi” na www.plazovnici.cz/