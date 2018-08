Čtyřicetimetrové zrcadlo nahlédne až k černým dírám

Největší dalekohled světa je čtyřikrát větší než současné teleskopy.

Jak vypadají planety podobné Zemi mimo sluneční soustavu? ESO, jedna z nejvýznamnějších světových institucí v oblasti astronomického výzkumu, v současné době dokončuje návrh mohutného evropského dalekohledu E-ELT (European Extremely Large Telescope), který má být uveden do provozu začátkem příštího desetiletí. Jádrem E-ELT je zrcadlo o průměru téměř 40 metrů. Zrcadlo je tvořeno téměř 800 segmenty, z nichž každý má průměr 1,4 metru a je silný 50 milimetrů. Hlavní konstrukce dalekohledu váží zhruba 2 700 tun. E-ELT bude schopen zachytit 15krát více světla než nejlepší současné teleskopy. Ten dosud největší a současně nejmodernější nejnovější spatřil první světlo v roce 2009. Má průměr 10,4 metrů; přesto je schopen zachytit 100miliónkrát víc světla než lidské oko.

Černé díry i základy života

Konstrukční vylepšení nového dalekohledu umožní astronomům přesněji studovat prapůvodní galaxie a černé díry. Účinné nástroje E-ELT rovněž pomohou vědcům hlouběji sondovat přítomnost organických molekul a vody, tedy základních znaků života, v planetárních prstencích, jež obklopují vzdálené hvězdy.

Zajištění přesnosti a funkčnosti dalekohledu E-ELT je pro ESO naprosto zásadní výzvou. V příštích několika letech si vyžádá koordinované úsilí vědců, konstruktérů, dodavatelů a dalších profesionálů. Dalekohled se bude nacházet na Cerro Armazones, nedaleko Paranalu.

Podívejte se na animaci dalekohledu E-ELT:

„Veškeré světlo, které k zemi putuje 13 miliónů světelných let, se v okamžiku vstupu do atmosféry v posledních několika mikrosekundách zkreslí,“ řekl Paul Jolley, manažer strojírenského a kryogenického vývoje observatoře ESO. „E-ELT nám pomůže toto světlo znovu složit a studovat vzdálený vesmír tak detailně, jak to nikdy v historii nebylo možné. Software nám šetří náklady na navrhování a školení, protože naše týmy rychleji a efektivněji porovnávají a vizualizují své 3D návrhy.“

Astronomické výhody digitálních prototypů

Konstruktéři ESO využívají při navrhování parametrů optického systému dalekohledu E-ELT software Autodesk. Nástrojem, který pomáhá při navrhování „prostorových pouzder“ okolo různých mechanismů, je Autodesk Inventor. Autodesk Navisworks pak pomáhá návrhářům a ne-CADovým uživatelům porovnávat různé CAD výkresy, vizualizovat je a prověřovat kolize ve 3D.

Největším optickým dalekohledem světa je Gran Telescopio Canarias (GTC) s průměrem zrcadla 10,4 metrů, umístěný na observatoři Roque de Los Muchachos na ostrově La Palma.

Přestože je ESO evropská organizace, dalekohled E-ELT se bude nacházet v poušti Atacama v Chile, kde dochází k častým zemětřesením. Některé přístroje budou fungovat v kryogenických komorách podchlazených na -196 °C, což je teplota tekutého dusíku. U dalekohledu bude postavena také budova pro ubytování lidí pracujících na projektu a vědeckých pracovníků, kteří budou pomocí E-ELT studovat vesmír. Teleskop se bude nacházet v krytu o průměru 86 metrů a výšce 79 metrů.

O Evropské jižní observatoři

Evropská observatoř ESO je přední mezivládní astronomická organizace v Evropě a nejefektivnější astronomická observatoř světa. Podporuje ji 15 zemí: Belgie, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Francie, Finsko, Německo, Itálie, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. ESO realizuje ambiciózní program zaměřený na návrh, výstavbu a provoz výkonných pozemních pozorovacích zařízení, která umožňují astronomům realizovat důležité vědecké objevy. ESO také hraje vedoucí roli v prosazování a organizaci spolupráce v oblasti astronomického výzkumu. ESO provozuje tři jedinečná pozorovací pracoviště v Chile: La Silla, Paranal a Chajnantor. V Paranal provozuje ESO zařízení VLT, nejvyspělejší astronomickou observatoř světa zaměřenou na pozorování viditelného světla. VLT je seskupení čtyř dalekohledů, každý o průměru 8, 2 metrů - jejich jména jsou Antu, Kueyen, Melipal a Yepun, známé také jako UT 1-4.

VLT je jedním z největších teleskopů určených k pozorování oblohy ve viditelném světle a v blízké infračervené oblasti. ESO je také evropským partnerem revolučního astronomického dalekohledu ALMA, což je největší existující astronomický projekt. Aktuálně plánovaný dalekohled E-ELT se stane „největším okem našeho světa pro pozorování oblohy“. Další informace naleznete na webu http://www.eso.org/public/.

Poděkování: Jana Poledniková

