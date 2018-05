Dánové chtějí svoje hygge dostat na Seznam světového dědictví UNESCO

Dánské slovo „hygge“ se v posledních letech rozšířilo po celém světě. U nás především díky knížce Meika Wikinga, prezidenta Institutu pro výzkum štěstí v Kodani, který říká: „Správně napsat a vyslovit ´hygge´ je ještě jednoduché. Ale přesně vysvětlit, o co se jedná, už je trochu zapeklité. Poznáte ho podle pocitu – hygge je atmosféra, která nás obklopuje, a vědomé prožívání štěstí. Je to způsob bytí s lidmi, které máme rádi. Je to pocit domova. Potěšení z příjemných věcí kolem sebe, které vytvářejí útulný prostor.“

Dánové argumentují, že právě díky hygge patří jejich země k nejšťastnějším na světě. Podle celoevropského průzkumu jsou dokonce Dánové nejšťastnější lidé v Evropě.

České nehmotné dědictví na seznamu UNESCO 1. Verbuňk - mužský lidový tanec ze Slovácka; zapsáno v roce 2005

2. Masopustní průvody s maskami na Hlinecku - pravděpodobně ještě předkřesťanská tradice; zapsáno v roce 2010

3. Sokolnictví - tradiční způsob lovu s pomocí dravých ptáků; zapsáno v roce 2010 společně s dalšími zeměmi

4. Jízda králů - lidová slavnost ze Slovácka a Hané; zapsáno v roce 2011

5. Loutkářství - zapsáno v roce 2016 společně se Slovenskem

Zdroj: Wikipedie

VisitDenmark, oficiální turistický portál Dánska, oznámil, že země podá žádost organizaci UNESCO, aby hygge zařadila jako nehmotné kulturní dědictví lidstva. Věří, že bude mít úspěch stejně jako Belgie v roce 2016, kdy se na seznam dostala její pivní kultura nebo Indie se svojí starověkou jógou.

„S tím jak se zvyšují nároky na výkon zároveň roste i potřeba cítit se dobře, s čímž je hygge úzce spojen, proto mu nelze upřít skutečný přínos pro společnost,“ dodává Meik Wikking.

