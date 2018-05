Lékař Deepak Chopra: Vše, co se děje v mysli a mozku, přímo ovlivňuje zdraví

Deepak Chopra studoval medicínu v Indii. V roce 1970 emigroval do Spojených států, kde se zabýval internou a endokrinologií. Zdálo se mu však, že předepisuje příliš mnoho léků. Proto se začal věnovat celostní medicíně a vytvořil vlastní filozofii léčení propojující tradiční východní léčitelské umění s tím nejlepším, co nabízí západní medicína. Se žádostí o konzultace se na něj obracejí desetitisíce lidí, mezi jeho klienty patří americké i evropské celebrity.

Napsal více než 85 knih, které byly přeloženy do 43 jazyků, a jejichž celosvětový náklad přesáhl 20 milionů výtisků. Deník New York Times označil 21 Choprových knih za bestsellery v oblasti beletrie a literatury faktu. Pravidelně přispívá do San Francisco Chronicle a Washington Post.

24. dubna přijede už po druhé do Prahy a bude tu vystupovat na semináři a na konferenci v multifunkční hale Centra současného umění DOX Praha, kde bude nejsledovanějším hostem akce nazvané #Jedenkrát! – První musí být hlava aneb Inovace myšlení. Deepak Chopra tvrdí, že vše, co se děje v mysli a mozku, přímo olivňuje fyziologii těla pomocí neurotransmiterů jako je dopamin, oxytocin a serotonin. V Praze představí nejnovější knihu SUPER MOZEK, kterou napsal s Rudolphem E. Tanziem, profesorem neurologie na Harvardově univerzitě.

Revoluční kniha nabízí zcela nový pohled na lidský mozek a ukazuje, jak ho využívat jako bránu ke zdraví a vnitřnímu klidu v dnešní uspěchané době. K mozku přistupují jako k neprozkoumanému potenciálu a tvrdí, že pokud „běžný“ mozek, který používáme při každodenních činnostech, rozvíjíme pomocí bdělé a vědomé pozornosti, může přesáhnout dosud známé limity. Kniha Supermozek ukazuje, jak spojit vědecké výzkumy a učení o duchovním růstu. Populárně-vědecká publikace navazuje na úspěšný bestseller SUPER GENY vycházející z posledních výzkumů genetiky. Deepak Chopra a Rudoplh E. Tanzi zdůrazňují, že naše geny jsou dynamické a reagují na vše, co si myslíme a děláme, což má dopad i na otázky imunity, stárnutí a prevence nemocí. Více na: http://www.jedenkrat.cz/

Foto: Wikipedie, text: Dana Emingerová

