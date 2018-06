Den otevřených dveří ČT

1.května tomu bylo již 60 let, co roku 1953 začalo zkušební vysílání z Československého studia v Praze. V podvečer se tehdy na pár obrazovkách objevil František Filipovský, který přednesl Lakomce od Moliera. Necelý rok na to, dne 25.února bylo zahájeno pravidelné vysílání.

Pak se připojilo televizní studio v Ostravě (31.prosince 1955) i Bratislavě (3.listopadu 1956) a v roce 1959 začínáme mluvit o Československé televizi (1.října). Následně se ještě přidalo studio v Brně (1961) a Košicích (1962).

V počátcích ČST mělo doma televizory jen pramálo lidí. „Pamatuju si, jak jsem byl jako malý u sousedů se podívat na živý hokej. Bylo nás u té malé televize 8 a nikdo nic neviděl, protože tam běhaly jen jakési fleky.“ Takto může také vypadat vzpomínka na první seznámení. Brzy se však televizory objevovaly hojněji a dnes už jsou nedílnou součástí obýváků.