Egerszalók - maďarské Pamukkale musíte vidět na vlastní oči

To, co uvidíte v maďarském lázeňském městečku Egerszalók, můžete spatřit pouze na dvou dalších místech na světě - v tureckém Pamukkale a v americkém národním parku Yellowstone. Přijměte pozvání do jedněch z nejzajímavějších lázní v Evropě!

Zdroj: Redakce