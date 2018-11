FIFA 2012: Jak vzniká nejúspěšnější počítačová sportovní hra?

FIFA 2012 - nejprodávanější sportovní počítačová hra naší planety

V kanadském Burnaby najdeme sídlo Electronic Arts (EA). Zde se sešel tým 400 špičkových odborníků a vytvořil nejlepší sportovní počítačovou hru naší planety – fotbalový simulátor FIFA. Tento titul je vydáván každý rok a pokaždé je to obrovská událost, po níž následuje s ničím nesrovnatelný závratný prodej. Tentokrát ale tým vývojářů pozvedne videoherní umění na zcela novou úroveň.

FIFA 2012 je výsledkem mnoha let technologického výzkumu. Jako poprvé přidává možnosti jako řízení vlivu hráče na okolí (Player Impact Engine), taktickou obranu (Tactical Defending), precizní driblink (Precision Drobbling) a sportovní klub FIFA. S jejich pomocí se celá hra přesouvá z virtuálního světa ještě více realitě.

FIFA nebyla vždy na špičce. Společnost EA začala licenčně spolupracovat s organizací FIFA v roce 1993. V té době byla jejich hra jediným zástupcem virtuálního fotbalu na poli videoher. Brzy se ale objevila konkurence a začal tvrdý boj, který vedl k mnohým změnám.

Jak se dělá úspěch

S důrazem na kvalitu a technologii se společnosti EA podařilo vyrovnat s konkurencí a nyní zaujímá více než 70procentní podíl na trhu.

Série FIFA je nejprodávanější sportovní počítačovou hrou naší planety, má na Facebooku víc než 6 milionů fanoušků z celého světa, každý týden si ji online zahraje na 3 500 000 uživatelů a její výnos je odhadován na 2 miliardy dolarů - v přepočtu asi 40 miliard korun.

Hvězdami hry jsou nejlepší hráči z celého světa. Ty nejlepší hrací kvality každého z nich jsou dokonale transformovány do jejich počítačových odrazů. Každý rok je do systému dodáván nezměrný počet dat. Hru FIFA 2012 je možné hrát ve 32 jazycích, na výběr je více než 500 klubů a 15 000 hráčů. Zároveň se FIFA pyšní tím, že patří mezi hry s nejvyšším počtem online hráčů na světě. Na 860 000 hráčů se každoročně účastní interaktivního mistrovství světa.

Podívejte se na videa (v angličtině) ze zákulisí:

Přinášíme vám část rozhovoru s hlavním vývojářem hry Santiagem Jaramillem:

Vidíte tedy v oblasti vývoje počítačových her nějaké hranice?

Těžko říct, ale vždy bude snaha posouvat vývoj dopředu a já věřím, že naše firma EA SPORTS bude vždy držet krok nebo bude přímo v čele těchto inovací.

Jak se Vám při vytváření hry pracovalo s Vašimi fotbalovými „hrdiny“? Nebyl jste v pokušení vylepšovat třeba jejich hráčskou techniku?

Neřekl bych, že bychom někoho vylepšovali, nejlepší jsou stejně naživo, ale snažili jsme se vystihnout jejich hráčské charakteristiky, jejich způsob běhu, držení míče apod. Každý z nich je jiný a my jsme se snažili to přenést i do naší počítačové hry.

Kolik lidí pracuje na vývoji takové hry?

Jsou to opravdu stovky lidí na celém světě, nejen v samotném vývoji, ale nahrávají komentáře, skenují hráče, prostředí, získávají práva.

Co jste si pomyslel, když jste se dozvěděl, že National Geographic bude natáčet dokument o vývoji hry FIFA 12? A jaké to bylo sledovat se pak na obrazovce?

Řekl bych, že jsem byl trochu překvapený. Celý život sleduji National Geographic Channel, už jako dítě v Kolumbii jsem byl velký fanoušek dokumentů na NGC, takže jsem byl opravdu nervózní, ale taky nadšený. Bylo pro mě strašně těžké vysvětlit do kamery, jak komplexní proces je vývoj hry jako FIFA, že na tom pracuje tolik lidí v nejrůznějších koutech světa a s velmi rozmanitými úkoly.

Nicméně byl jsem skutečně rád, že byl štáb National Geographic u toho. Ptali se nás na všechno možné, jezdili s naším týmem po světě a udělali opravdu skvělou práci. To oni dokázali za méně než 1 hodinu trvání dokumentu skvěle ukázat, jak se vyrábí FIFA 12. To byla opravdu výzva. Nemůžu se dočkat reakce diváků, až uvidí tento dokument.

Epizodu EA Sports: FIFA ze seriálu Megatovárny poprvé uvede National Geographic Channel ve čtvrtek 23. února od 22 hodin.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: