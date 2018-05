Tak tady vše začalo...

Když přijedete do Washingtonu, je zde mnoho pamětihodností a zajímavých míst, která patří do kategorie "t-o s-e m-u-s-í v-i-d-ě-t". Kromě obligátního Bílého domu, Kapitolu, obřího National Mallu - otevřeného parkového prostoru s fontánami, vodními plochami, Washingtonovým obeliskem, přiléhajícími muzei a památníky je to i sídlo Národní zeměpisné společnosti. Nikdo z Američanů, který dnes přijede na návštěvu své metropole, není na pochybách, že by se měl zastavit i zde, neboť NGS zkrátka patří mezi takové národní rodinné stříbro. A stále častěji to neplatí jen o Američanech, ale také o cizincích, kteří do americké metropole zavítají. Ostatně zaplatíte-li si okružní cestu Washingtonem, jedna ze zastávek je právě NGS.

Pokud už zavítáte na 17. ulici s popisným číslem 1145 v severozápadním výseku metropole, kde je hlavní vchod do sídla NGS, budete možná překvapeni - moderní výšková budova připomíná spíše úřadovnu FBI, než sídlo slovutné Národní zeměpisné společnosti s na americké poměry neuvěřitelně dlouhou historií.

Člověk by očekával, že si na tu 116 let trvající historii alespoň trochu sáhne, namísto toho ho přivítají strohé křivky věžáku a velké obrazovky za obrovskými prosklenými tabulemi s uhánějícími elektronickými texty. Když vstoupí dovnitř, přece jen na něj ale něco ze slavné objevitelské historie dýchne - hned za prosklenými dveřmi totiž ze stropu visí slavný žlutý ponorný talíř francouzského badatele Jacquese-Yvese Cousteaua a jen několik metrů opodál stojí maketa batysféry - ocelové koule pro spouštění do velkých hloubek. A hned za batysférou vstup do muzea NGS, kde se pořádají výstavy pro veřejnost. A věřte, že to jsou skutečné objevitelské bonbónky. Tím však přístup pro veřejnost víceméně končí.

Co se ale skrývá v obří budově dále? Tak především - výšková budova na 17. ulici není zdaleka jediná, která k NGS patří. Je pravdou, že tady sídlí redakce mateřské - americké - verze našeho časopisu. Tím však výčet aktivit NGS ale zdaleka nekončí - vždyť v ústředí pracuje přes 1400 lidí a mnoho z nich nemá s vlastním časopisem vlastně vůbec nic společného.

Připravují totiž i vlastní televizní vysílání, internetové stránky, vzdělávací programy pro mládež, samozřejmě výzkumné projekty, knihy, časopisy pro děti, mapy atd. Pojmout tak obrovské množství lidí proto musí i další objekty. Na hlavní budovu proto navazuje tzv. M Street Building - terasovitá budova uprostřed bloku. Zde je mimo jiné umístěna velká přednášková síň - Grosnenor Auditorium - kde se konají slavnostní akce, např. předávání cen. Kromě toho tady například vznikají všechny ty skvělé mapy, které dostáváte spolu se svým časopisem.

Aby byl výčet úplný, je třeba zmínit ještě jednu budovu - tu nejzajímavější. Musíte obejít celý blok - podél M Street Building až na 16. ulici. Tady konečně najdete to, co jste možná čekali - historický dům je ze všech objektů patřících NGS nejmenší, ale právě tady se psala historie.

Ve zvýšeném přízemí Hubbardovy budovy totiž v roce 1888 podepisovali "otcové zakladatelé" - slovutní mužové tehdejší Ameriky - zakládací listiny nevýdělečné vzdělávací instituce "k šíření a prohlubování zeměpisných znalostí" - dnes jedné z největších organizací podobného druhu na světě. Pokud se vám poštěstí dostat se někdy dovnitř, můžete zasednout přímo za tím kulatým stolem, kde to všechno vlastně začalo.

