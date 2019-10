FOTOEXPO 2019 – i fotografie má svůj svátek!

Mine Kasapoglu to štěstí měla už devětkrát. Má za sebou nafocení pěti zimních a čtyř letních olympijských her a pěti olympijských her mládeže. Specializuje se na fotografie závodů Světového poháru v alpském lyžování a snowboardu a navíc je i Red Bull fotografkou. Více než šest let spolupracovala s tureckou Vogue na portrétech umělců a sportovců. Její fotografie byly vystaveny po celé Evropě, včetně olympijského muzea v Lausanne ve Švýcarsku. Pokud chcete vidět Mine osobně a nechat se unést jejím vyprávěním a dechberoucími fotografiemi, přijďte na největší fotografickou událost podzimu – FOTOEXPO 2019. Už sedmý ročník veletrhu a festivalu současné fotografie se bude konat 19. 10. 2019 v Národním domě na Vinohradech a představí to nejlepší ze současné fotografické tvorby, fotografické techniky a příslušenství, ale hlavně spoustu inspirace a zábavy.

Program festivalu je nebývale pestrý, na své si přijde každý fotograf. Příznivce krajinářské fotografie potěší ti z nejpovolanějších, a to Jan Šmíd, který v loňském roce získal nejprestižnější evropský titul Master QEP nebo uznávaný Daniel Řeřicha, který se v poslední době zabývá i černobílými minimalistickými snímky krajiny či architektury. Krajinářskou astrofotografii pak přiblíží Petr Horálek. Přes 350 mezinárodních ocenění v nejprestižnějších fotografických soutěžích po celém světě obdržel Martin Krystýnek, který ukáže svou tvorbu a povypráví jaká úskalí vedla k titulu Nude Photographer of the Year 2015.

Výrazná osobnost české, nejen fotografické scény Adolf Zika, proslulý především nádhernými fotografiemi černobílých aktů, se ve svém volném čase zabývá street fotografií a dokumentem. Jeho poutavé příběhy a zážitky z focení této umělecké disciplíny si mohou návštěvníci poslechnout ve velkém sále. Jan Šibík, náš nejlepší reportážní fotograf, představí svou pátou samostatnou monografii Jan Šibík – 1989, která vychází k 30. výročí revoluce a zaznamenává pád komunismu ve střední Evropě. Talentovaný Miloš Nejezchleb, věnující se umělecké konceptuální fotografii, se pochlubí svými fotografiemi, které jsou charakteristické svou barevností a výtvarným pojetím. O příbězích ukrytých ve fotografiích, plné dobrodružství, odvahy, lásky, bolesti i smrti bude vyprávět oblíbená portrétní fotografka Karolina Ryvolová, pro jejíž tvorbu jsou význačné originální kostýmy, které částečně tvoří sama. Akty vás provede vyhledávaný fotograf Jan Černý společně s Vlastimilem Kulou, vedle Jana Saudka jediným žijícím Čechem, kterému vydalo nakladatelství Taschen monografii.

Pokud chcete prohloubit své znalosti, navštivte některý z mnoha workshopů a seminářů. Týkat se budou například focení portrétu v přirozeném či umělém světle, aktu, svatební fotografie, postprodukce, panoramatické fotografie krajiny, krajinářské astrofotografie, malování světlem, focení architektury, fashion fotografie, výběru monitorů, zábleskové techniky, food fotografie, hudební fotografie či sportovní a street fotografie.

Po loňské premiéře je opět zařazena oblíbená sekce Cestovatelské fotografie, která představí jedinečné zážitky zachycené fotografy cestovateli. Čekají na vás nevšední a poutavá vyprávění ze života islandských pastevců, Namíbie a Botswany, Cookových ostrovů, Skotska nebo nejděsivějšího místa v Itálii, Poveglie - Ostrova smrti. Dozvíte se také, jaké to je mít cestování jako životní styl nebo jestli vás může travel blog uživit.

Mezi fotografy cestovateli se představí Michael Fokt, Viktorka Hlaváčková, Karel Štěpánek, Veronika Šubrtová alias Weef, Pavel Daněk, Lukáš Socha, Tomáš Vaňourek a další.

A co zajímavého vás ještě čeká? Vedle představení více jak padesáti předních značek fotografické techniky a příslušenství se můžete těšit na možnost volného fotografování exotic a glamour modelek a slavnostní vyhlášení výsledků fotografické soutěže FOTOTALENT 2019.

Podrobné programové schéma a informace k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách www.fotoexpo.cz. Základní vstupenku za zvýhodněnou cenu zakoupíte v předprodeji za 290 Kč. Předprodej vstupenek zajišťuje GoOut.cz. Sledujte také aktuální dění na facebooku a instagramu.