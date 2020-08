Győr - poznejte podmanivé kouzlo města řek

Město Győr najdete v oblasti severozápadního Maďarska nedaleko slovenských hranic. Od hlavního města maďarska Budapešti je to do Győru necelá hodina a půl. Z Prahy byste do cílové destinace dorazili za zhruba 5 hodin.

V některých propagačních materiálech a ve starších průvodcích se můžete setkat i s názvem Ráb. Tento název odkazuje k řece Rábě, která městem protéká. Není ovšem jediným vodním tokem na území dnešního Győru. Najdete tu ještě Mošoňský Dunaj a v blízkém okolí pak řeky Rábca a Murcal. Díky množství řek a poloze na soutoku dvou z nich se Győru přezdívá “město řek”.

Voda hraje ostatně ve městě velkou roli. Najdete tu i několik termálních pramenů, které daly vzniknout místním proslulým lázním. Ty byste si během pobytu v Győru rozhodně neměli nechat ujít.

Lázně nesmí chybět

Historie lázní sahá již do roku 1931, ale nový lázeňský areál byl otevřen v roce 2014. Těšit se tak můžete na moderní areál s nejnovějším vybavením.

Termální lázně s celkem devíti bazény nabízejí vodu o teplotě 32 - 38°C a kromě příjemného odpočinku vás mohou i doslova postavit na nohy. Léčí se tu totiž mimojiné i poruchy a onemocnění pohybového aparátu. Užít si samozřejmě ale můžete i odpočinkové wellness pobyty v Győru.

Zdroj: Redakce

Barokní perla Maďarska

Lázně jsou ale pouze jedním z lákadel, které Győr svým návštěvníkům nabízí. Turisté z celého světa se sem sjíždějí obdivovat historické centrum, které jako zázrakem uniklo masivnímu bombardování za 2. světové války. Domy vystavěné převážně v barokním slohu pocházejí z 17. - 19. století. Při ubytování v centru Győru budete mít pocit, že jste se vrátili v čase. Citlivá rekonstrukce domů pomohla některé z nich zachránit před demolicí a učinila z města unikát, který stojí za to vidět na vlastní oči. Podle některých zdrojů má Győr po Budapešti a Šoproni nejvíce historických památek vůbec a není důvod tomu nevěřit.

Vychutnejte si kávu nebo sklenku maďarského vína na náměstí Becsi kapu tér a nebo zdolejte věž městské radnice a pokochejte se výhledem na starobylé centrum. Duchovní rozměr vaší cestě dodá návštěva baziliky Nanebevzetí Panny Marie či prohlídka kostela sv. Ignáce a jezuitské koleje na Széchenyiho náměstí. Vydejte se za zážitky a poznáním do Győru a objevte při vaší dovolené v Maďarsku jedno z nejkrásnějších měst Západního Zadunají! Podívejte se na Hotely.cz na recenze hostů, kteří již Györ navštívili.