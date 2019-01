Jaká byla 80. léta v očích National Geographic?

80. léta nejsou jen nostalgií; je to desetiletí významných lidí, rozhodnutí a vynálezů, které změnily naši budoucnost. Z hlediska perspektivy nic netušících tvůrců historie, kteří prožili tyto ikonické momenty, to bylo kouzelných nepřetržitých deset let, nekontrolovatelného přebytku, nemilosrdných ambic a převratných technologických inovací, díky nimž se uskutečnily historické změny a celosvětové události, které určují co a kde jsme dnes.

Nejvýznamnější otisk prstu v této dekádě zanechal Pac-Man. Osobní počítače jsou dnes všude, v našem každodenním životě: První vypuštění raketoplánu NASA spustil technologickou explozi v globální komunikaci, která nám dnes umožňuje žít si s chytrými telefony a internetem náš milostný románek. Když se Madonna válela ve svatebních šatech na pódiu při předávání hudebních cen, po skandálech hladový svět celebrit byl v šoku, zároveň dokázal, že se nemůže nabažit “Gangnam” stylu a Lady Gaga dnes.

Vydejte se na epickou výpravu v čase plnou originálních rozhovorů s hudebními i filmovými superhvězd, stejně tak jako celosvětovými dobyvateli technologie, obchodu, médií a politiky, nespočtu nezapomenutelných záběrů a momentů, které mohou nabídnout právě jen 80. léta.