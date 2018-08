Japonky začínají pronajímat svá podpaží za 90 dolarů na hodinu

„V 21. století se způsob prezentace reklamy mění a my na to musíme reagovat. Nechceme nabízet, co všichni. Rozhodli jsme se kreativně odpovědět na hlavní potřebu klienta, což je zaujmout zákazníka,“ píše se na internetových stránkách společnosti Wakino (waki znamená v japonštině podpaží).



Agentura nabízí ženám odměnu ve výši 10 000 jenů, což je v přepočtu 90 dolarů, za hodinový pronájem podpaží pro reklamu.





A protože jde o to, aby inzerci vidělo co nejvíce lidí, žena má za úkol prezentovat službu nebo výrobek při jízdě vlakem, autobusem nebo při cvičení v posilovně.

Společnost Wakino už reklamu umístěnou na netradičním místě otestovala, když v podpaží prezentovala firmu, která nabízí bezbolestné odstranění chloupků.



Nyní probíhá nábor žen i mužů a společnost prostřednictvím svých webových stránek nabízí klientům reklamu v různých velikostech a barvách.