Jak to bylo ve skutečnosti s narozením Ježíše Krista: Kde přišel na svět?

Tisíce poutníků a turistů se každoročně sjíždějí do Betléma na Západním břehu Jordánu, aby si zde připomenuly narození Ježíše Krista. Někteří archeologové se ale domnívají, že věřící slaví na špatném místě.

Pláč na špatném hrobě

Ten "správný" Betlém podle nich leží na severu Izraele v Galileji, napsal portál Telegraph.co.uk. "Betlém v Galileji byl v Ježíšově době obýván Židy, ale co ten další Betlém? Neexistuje důkaz, že to (Betlém v Předjordánsku) v prvním století bylo obydlené místo," prohlásil izraelský archeolog Aviram Ošri.

Ošri nalezl několik dokladů toho, že v galilejském Betlému se již v době Ježíšova narození konaly židovské očistné obřady. Jeho názoru nahrává také fakt, že je vzdálen jen asi osm kilometrů od Nazaretu, kde podle křesťanské tradice Ježíš vyrůstal. Archeologické důkazy narození Ježíše ale pravděpodobně zničila nová výstavba, domnívá se.

Tajemný Betlém

Betlém je město v centrální části Západního břehu Jordánu, nacházející se přibližně 8 kilometrů jižně od Jeruzaléma. Je to město velké významem, ale nikoli velké svou plochou nebo počtem obyvatel. Naopak - jedná se o docela malé město se zhruba 30 000 obyvateli. Město je hlavním městem betlémského guvernorátu Palestinské samosprávy a centrem palestinského cestovního ruchu a kultur.

Novozákonní evangelia podle Matouše a Lukáše označují Betlém jako místo narození Ježíše Krista. Dnes je sídlem jedné z nejstarších křesťanských komunit na světě. Ve měste byl postaven Chrám Narození Páně - nad jeskyní, v níž se podle biblické tradice Ježíš narodil. Patří mezi nejstarší křesťanské kostely na světě. Jeskyně (dlouhá zhruba 12 metrů a široká asi 3 metry) je osvětlována olejovými lampami. Místo narození, které se nachází pod oltářem na mramorové desce, je označeno čtrnácticípou stříbrnou hvězdou (viz obrázek výše).

Pokud by Aviram Ošri měl pravdu, co všechno by to pro věřící znamenalo?

Úvodní foto Betléma z roku 1898: Wikimedia

